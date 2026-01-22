Evasión en el transporte público alcanza su cifra más baja en cinco años

Un positivo balance realizó el Ministerio de Transportes (MTT) la mañana de este jueves. El titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, junto con la directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, el jefe de la División de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, y Carabineros, confirmaron que la evasión alcanzó su cifra más baja en cinco años.

Muñoz calificó el hito como “una cifra auspiciosa”, asegurando que la evasión en los buses del sistema de transporte público ha presentado una disminución sostenida en los últimos cinco semestres.

En detalle, el segundo semestre del 2025 alcanzó un 34,9% de evasión, si esto se compara con el primer semestre de 2023, donde se alcanzó un 45,8% -la cifra más alta de la administración del Presidente Gabriel Boric-, los números representan una disminución de casi 11 puntos porcentuales.

Para el ministro, esto “es fruto del trabajo que hemos llevado adelante en esta administración sistemáticamente de ir abordando la evasión tarifaria desde sus múltiples dimensiones”.

Entre las acciones ejecutadas, Muñoz destacó el aumento de la fiscalización. “Hace un par de años hacíamos 300 mil fiscalizaciones al año, y el 2025 se hicieron cerca de 520 mil fiscalizaciones ”, afirmó.

A eso se suma el aumento de los puntos considerados como “zona paga” y los incentivos del sistema Dale Qr, según destacó el ministro.

Por su parte, Paola Tapia resaltó que si bien los resultados son buenos, no son suficientes. “Debemos seguir trabajando con los equipos en forma colaborativa”, sostuvo.

“Hemos diseñado el Plan Antievasión para este 2026, a través del cual permitiremos seguir aumentando las zonas pagas. En estos cuatro años (de gobierno) de 197 zonas pagas, pasamos a 339. Durante esta Administración, conforme de la cuenta de fiscalización, se han aumentado los controles”, aseveró.

En cuanto al sistema de pago, Óscar Carrasco, destacó que 400 buses ya cuentan con validadores en sus puertas traseras. “Esperamos aumentar esa cifra durante el año 2026″, señaló.

Precisamente, esta mañana, el ministro anunció la incorporación de mil validadores que serán instalados en mil buses. Con esto -indicó Muñoz- casi el 30% de la flota de buses RED tendrá un segundo validador.

“Esto es una forma de seguir mejorando las condiciones del pago, que haya más facilidad, por ejemplo, a través del código QR, ahora también incorporando el segundo validador y, de esa manera, mejorar el estándar de servicio en nuestros buses”, planteó.

Desde Carabineros el general Víctor Vielma Vidal, jefe de Zonas Tránsito, Carretera y Seguridad Vial, aseguró que desde la institución seguirán apoyando en las labores de fiscalización.

“Las acciones de fiscalización son parte de la prevención, pero aquí el llamado es a la educación por parte de los usuarios del sistema de transporte público, a que deben obligatoriamente pagar su pasaje como cualquier usuario de un servicio”, sostuvo.