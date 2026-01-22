SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Evasión en el transporte público alcanza su cifra más baja en cinco años

    Desde el MTT aseguraron que estos resultados son fruto de un trabajo orientado a abordar "la evasión tarifaria desde sus múltiples dimensiones”. Con ello, destacaron factores como las zonas paga y el aumento de validadores.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un positivo balance realizó el Ministerio de Transportes (MTT) la mañana de este jueves. El titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, junto con la directora de Transporte Público Metropolitano (DTPM), Paola Tapia, el jefe de la División de Fiscalización del MTT, Óscar Carrasco, y Carabineros, confirmaron que la evasión alcanzó su cifra más baja en cinco años.

    Muñoz calificó el hito como “una cifra auspiciosa”, asegurando que la evasión en los buses del sistema de transporte público ha presentado una disminución sostenida en los últimos cinco semestres.

    En detalle, el segundo semestre del 2025 alcanzó un 34,9% de evasión, si esto se compara con el primer semestre de 2023, donde se alcanzó un 45,8% -la cifra más alta de la administración del Presidente Gabriel Boric-, los números representan una disminución de casi 11 puntos porcentuales.

    Para el ministro, esto “es fruto del trabajo que hemos llevado adelante en esta administración sistemáticamente de ir abordando la evasión tarifaria desde sus múltiples dimensiones”.

    Entre las acciones ejecutadas, Muñoz destacó el aumento de la fiscalización. “Hace un par de años hacíamos 300 mil fiscalizaciones al año, y el 2025 se hicieron cerca de 520 mil fiscalizaciones”, afirmó.

    A eso se suma el aumento de los puntos considerados como “zona paga” y los incentivos del sistema Dale Qr, según destacó el ministro.

    Por su parte, Paola Tapia resaltó que si bien los resultados son buenos, no son suficientes. “Debemos seguir trabajando con los equipos en forma colaborativa”, sostuvo.

    “Hemos diseñado el Plan Antievasión para este 2026, a través del cual permitiremos seguir aumentando las zonas pagas. En estos cuatro años (de gobierno) de 197 zonas pagas, pasamos a 339. Durante esta Administración, conforme de la cuenta de fiscalización, se han aumentado los controles”, aseveró.

    En cuanto al sistema de pago, Óscar Carrasco, destacó que 400 buses ya cuentan con validadores en sus puertas traseras. “Esperamos aumentar esa cifra durante el año 2026″, señaló.

    Precisamente, esta mañana, el ministro anunció la incorporación de mil validadores que serán instalados en mil buses. Con esto -indicó Muñoz- casi el 30% de la flota de buses RED tendrá un segundo validador.

    “Esto es una forma de seguir mejorando las condiciones del pago, que haya más facilidad, por ejemplo, a través del código QR, ahora también incorporando el segundo validador y, de esa manera, mejorar el estándar de servicio en nuestros buses”, planteó.

    Desde Carabineros el general Víctor Vielma Vidal, jefe de Zonas Tránsito, Carretera y Seguridad Vial, aseguró que desde la institución seguirán apoyando en las labores de fiscalización.

    “Las acciones de fiscalización son parte de la prevención, pero aquí el llamado es a la educación por parte de los usuarios del sistema de transporte público, a que deben obligatoriamente pagar su pasaje como cualquier usuario de un servicio”, sostuvo.

    Más sobre:MTTTransportesDale QrEvasión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    4.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    5.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer