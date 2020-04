Ex guardia de Schäfer se defiende: “En Villa Baviera no hay encierro, estamos cuidando a los ancianos del coronavirus”

En la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, viven 140 personas y el 60%, dice Friedhelm Zeitner, son adultos mayores 10 de ellos están postrados y algunos tienen más de 100 años. Esa es la situación actual del ex enclave alemán, explica el ex guardaespaldas de Paul Schäfer que -al igual que el resto del país- teme que a esa zona lleguen los contagios del Covid-19.

Ayer se conoció un recurso de amparo preventivo en que habitantes y amigos de residentes de Villa Baviera acusan a Zeitner de haberlos encerrado, aprovechándose de la contingencia del coronavirus, prohibiendo la entrada y salida del lugar fuera de las normas que ha impuesto la autoridad sanitaria. Ante estas acusaciones el otrora cercano a los ex jerarcas de la Colonia, se defiende. “Son calumnias, acá nadie está encerrado y nos regimos por las normas del Estado, sólo que si el Covid-19 llega acá la población está aún más en riesgo por la edad y esa es nuestra mayor preocupación hoy como comunidad”, dice Zeitner a La Tercera.

La Corte de Apelaciones de Talca tras acoger a tramitación el amparo le dio 24 horas a él y la enfermera de Villa Baviera María Schnellenkamp para que respondan al recurso en que se les acusa de actuar fuera de la ley. “Ya respondimos con mi abogado y ahí queda claro que todas las acusaciones son falsas, partiendo porque yo no impuse nada de manera personal, acá funciona un directorio que decidió ante la pandemia tomar precauciones porque hay mucha población de riesgo en este lugar y lo que se dejó sin efecto es el turismo. Nadie de afuera puede entrar porque puede estar contagiado, se cerró el restaurante y el hotel, pero son medidas básicas y de autocuidado, acá no hay imposición hay sugerencias. Los ancianos pueden salir a sus balcones, lo que procuramos es que no tengan contacto con los niños porque ellos pueden transmitirle la enfermedad”, explica “Felipe” como es conocido Zeitner por los colonos.

Villa Baviera, ex Colonia Dignidad.

En la respuesta ingresada al tribunal de alzada capitalino se puede leer que “dentro de la parcela 6, residen hoy aproximadamente 92 personas de las cuales 31 se encuentran en el segmento de edad de 70 a 97 años de edad. En ese sentido, al estallar la emergencia sanitaria, surgió dentro de los habitantes de la parcela, la razonable diligencia de cuidarse a sí mismos y sobre todo a la gran cantidad de ancianos que viven dentro de la Villa Baviera, entendiendo que un foco de COVID-19 dentro de la parcela tendría un efecto mortal y devastador”.

Agrega el recurso que una vez que el Gobierno comenzó a dictar medidas el lugar comenzó a llenarse de gente y visitantes de los residentes provenientes de distintos lugares del país, algunos de los cuales llegaron para alojarse. “Se paseaban sin ningún tipo de protección, aprovechando las bondades del entorno, y desvirtuando cualquier esfuerzo que los habitantes de la parcela 6 estaban realizando. En este contexto, los propios habitantes de la parcela 6, se dirigieron hacia la dirección de la sociedad dueña de la misa para que en su calidad de propietaria, estableciera pautas y restricciones de ingreso a personas turistas (porque ya se habían cerrado el restaurante y el hotel que funcionaban dentro de la Villa) como asimismo a personas que llegaran como “visitantes” sociales”, señala en sus descargos Zeitner.

Asimismo, señala, que la enfermera del lugar sólo ha hecho recomendaciones en cuanto a que las personas de tercera edad se queden en sus casas y que los niños no transiten de una casa a otra, pero que éstos sí pueden salir a jugar.

Finaliza señalando que “en definitiva, la sociedad propietaria de la Villa, en seguridad de las personas que habitantes de la Villa y en conformidad con la orden del Ministerio de Salud del 22-03-2020, punto 5 que estipuló: ‘Prohibir el tránsito hacia segundas viviendas de carácter vacacional en todos los lugares donde haya densidad elevada de este tipo de casas o lugares de recreación’ y decidió prohibir la entrada a la parcela 6 que es recinto privado, a los turistas y visitantes sociales”

El ex guardaespaldas de Schäfer responsabiliza de esta “falsa acusación” al abogado Winfried Hempel. “Él tiene un tema personal conmigo y se aprovecha de esta emergencia sanitaria para levantar esta calumnia en mi contra, él sabe que en mi pasado no tuve opciones quien no le obedecía a Paul Schäfer era un traidor, un maldito y eso pesa para que se vuelvan a levantar temas como si la Villa fuera de nuevo una cárcel como la Colonia, pero eso no es así y ayer por la tarde vino la policía revisó el lugar y vio que todo está funcionando normalmente”, explicó.

Zeitner sostuvo que una vez aclarado el tema en la Corte, estudia con su abogado demandar a quienes recurrieron en su contra “realizando calumnias imperdonables, porque acá el único deseo es el que tienen las autoridades de Salud y de todos los que viven en Chile y es que no mueran más personas por esta pandemia”.

Una vez que pase la emergencia sanitaria, dijo, “invito a todos los chilenos a que vengan a Villa Baviera, la visiten y se despojen de los prejuicios que algunos aún intentan mantener, acá no hay nada extraño ni malo".

“La Colonia no ha vuelto a ser encerrada como en la época de Schäfer”, sentenció.