Explosión en Renca: Orrego confirma que hay más de siete vehículos quemados en la carretera y no descarta más decesos

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la tragedia que se registró la mañana de este jueves en la comuna de Renca, donde un camión de la compañía Gasco que transportaba gas (no en cilindros), explotó en medio del empalme de General Velásquez, en el nudo de la Ruta 5.

Las emisiones de gas alcanzaron diversos puntos, lo que provocó que, además del camión, se incendiara una desarmaduría con autos.

Las autoridades confirmaron que producto de esta tragedia tres personas fallecieron y otras diez se encuentran heridas, cinco de ellas tienen lesiones graves y las otras mantienen heridas leves.

En ese contexto, el gobernador confirmó que al momento de los hechos había otros vehículos en la autopista, y que “se calcula que por lo menos en la carretera deben haber unos siete o nueve vehículos quemados, más allá de todos los vehículos que están quemados en la empresa que está al lado, de una desarmaduría”.

Con ello, Orrego señaló que aún faltan periciar otros puntos donde llegó el fuego. “No se ha hecho un examen exhaustivo, así que puede haber más heridos y lamentablemente también puede haber más fallecidos ”, sostuvo.

Si bien, cómo ocurrieron los hechos es materia de investigación, el gobernador adelantó que se maneja la hipótesis de que se habría producido “una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas, estaba disperso”.

“Es impresionante cómo llegó el fuego a incendiar todos los pastizales alrededor de las empresas, los autos de la desarmaduría y también distintos vehículos a lo largo de la carretera General Velázquez”, indicó.

En ese sentido, Orrego confirmó que “fue una explosión muy grande”, asegurando que a media hora de lo ocurrido “todavía se está quemando el camión, lo que quiere decir que todavía hay gas en el camión que está con peligro de una nueva explosión ”.