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    “Expresamos nuestras sinceras disculpas a la ministra”: directorio de la Universidad Austral por agresión a Ximena Lincolao

    En un nuevo comunicado de la rectoría de la universidad, son enfáticos al señalar que dispusieron de “todos los recursos de seguridad propios para este tipo de actividades, correspondientes al personal de la universidad”.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    La Universidad Austral de Chile volvió a emitir un comunicado reaccionando a la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en su campus Isla Teja en Valdivia, reiterando su condena a los hechos.

    Desde la rectoría del establecimiento desmintieron que se haya impedido el ingreso de Carabineros al recinto y añadieron que “la Universidad no recibió solicitud alguna en ese sentido y actuó, en todo momento, dentro de sus atribuciones”.

    Dentro del comunicado, la rectoría es enfática al señalar que dispusieron de “todos los recursos de seguridad propios para este tipo de actividades, correspondientes al personal de la universidad”. Además, apuntan que, en su carácter de institución académica, no cuentan con atribuciones para disponer de escoltas ni de fuerzas policiales.

    Asimismo, aseveraron que están colaborando con la investigación de Fiscalía y que ya está en curso la diligencia interna. “Aplicaremos el reglamento de deberes y derechos de la universidad, que contempla sanciones que pueden ir desde amonestaciones hasta la suspensión o expulsión, según corresponda”, sostuvieron.

    “Del mismo modo, no descartamos la eventual participación de personas ajenas a la comunidad universitaria, por lo que también prevemos acciones en la justicia, de ser necesarias”, añadió la rectoría de la universidad.

    Por parte del directorio de la Universidad Austral de Chile, quienes emitieron un comunicado aparte, se manifestó su “más enérgica condena” a los hechos ocurridos durante la inauguración del año académico.

    Como Directorio, expresamos nuestras sinceras disculpas a la Ministra por la situación vivida en nuestra casa de estudios”, indicaron en el documento firmado por Marcela Villenas Obreque, presidenta del directorio.

    Más sobre:Universidad AustralXimena LincolaoAgresión

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