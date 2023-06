Exsargento de Carabineros formalizado por parricidio frustrado se fuga de tenencia donde estaba recluido en Valdivia

Durante la jornada de este domingo, se reportó la fuga del exsargento primero de Carabineros, Luis Antonio Mancilla Garrido, desde la tenencia Los Jazmines en Valdivia, quien fue formalizado en noviembre de 2020 como autor de parricidio frustrado tras atentar contra la vida de su expareja y sus dos hijos.

El exfuncionario policial, que se encontraba cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, fue acusado por el Ministerio Público tras perpetrar el delito el 5 de noviembre de ese año, cuando se trasladó hasta la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío.

En ese contexto, el sujeto compró combustible el cual roció en el automóvil familiar para luego encenderle fuego, encontrándose el vehículo en el estacionamiento de la vivienda de las víctimas, en un lugar que era la única vía de escape de la propiedad.

Tras el ataque incendiario, la mujer sufrió quemaduras en su rostro al intentar apagar el fuego, mientras que el imputado se dio a la fuga, siendo capturado a los pocos días por detectives de la PDI en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

A la espera de realizarse la audiencia de juicio oral, Carabineros confirmó este domingo la fuga de Mancilla Garrido desde el recinto policial, añadiendo en un comunicado que los antecedentes se pusieron a disposición del Ministerio Público y se inició una investigación interna para esclarecer la dinámica de los hechos.

Además, y con el fin de “proteger la integridad de las víctimas”, el ente persecutor ordenó a Carabineros efectuar el resguardo permanente de la familia afectada.

“La justicia nuevamente me falló”

Respecto al suceso, la víctima y expareja del imputado, Yanet León, publicó en sus redes sociales un video en el cual asegura sentirse atemorizada por ella y por sus hijos, criticando que “esta justicia de mierda en Chile de nuevo me falló”.

“Me acabo de enterar de que la persona que hace dos años y medio viajó a matarme junto a mis pequeños hijos, se escapó. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque estoy aterrada. Muerta de miedo, otra vez. Necesito que lo encuentren. Carabineros no se ha comunicado conmigo, mandaron a una patrulla a cuidarme mi casa, pero no puedo ir a comprar, mis hijos los tengo escondidos, obviamente por razones de seguridad, no puedo decir dónde. Tengo un pánico tremendo porque esta justicia de mierda en Chile de nuevo me falló”, sostuvo entre lágrimas.

Asimismo, acusó que ni desde el Ministerio Público ni de la tenencia Los Jazmines, donde estaba recluido Mancilla Garrido, se han comunicado con ella, lamentando a su vez la dilación en el proceso judicial.

“Es súper fome pasar por lo mismo otra vez, donde en dos años no ha habido juicio, donde en dos años y medio se ha postergado el juicio para que lo trasladaran a una cárcel común, y aquí tenemos las consecuencias de la negligencia que existe en este país, donde uno que no ha hecho nada tiene que estar escondida, donde uno tiene que tener a su hijos escondidos para que no se los maten, donde voy a tener que dejar de mandarlo al colegio, donde ellos son felices, porque la justicia nuevamente me falló”, puntualizó.