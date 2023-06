Desde “falta a la verdad y a la buena fe” hasta “mentir delante de todo el país”: los reproches que dejaron las palabras de Marcel en torno a la PGU

Diversas críticas generaron las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, luego de que afirmara esta mañana que la Pensión Garantizada Universal (PGU) fue aprobada sin financiamiento para el año 2022 y que eso provocó que se absorbiera “la mitad del espacio fiscal” que estaba planificado para este 2023.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el jefe del erario fiscal afirmó que “la PGU se legisló en enero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior y quedó sin financiamiento para 2022, dentro de todo el ajuste de gastos que tuvimos que hacer tuvimos que generar el financiamiento para la PGU, pero para este 2023, cuando preparamos este presupuesto solo para financiar el año completo de la PGU con el aumento de cobertura y reajuste que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023 ”.

El primero en referirse a las palabras del titular de Hacienda fue el exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) del gobierno de Sebastián Piñera, Máximo Pávez, quien afirmó en su cuenta de Twitter que “como ex subsecretario de la Segpres, cuya función es colaborar con el trámite de proyectos de ley, afirmo que el Ministro Marcel falta a la verdad y a la buena fe diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento. Se debe disculpar en especial con el Congreso Nacional pues insinúa que la ley se aprobó mal. Inaceptable”.

El senador UDI y presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, enfatizó que el “ministro Marcel no tiene razón” en torno a que el Congreso está impedido de aprobar una ley sin financiamiento.

“El ministro Marcel no tiene razón y no puede tener la razón. Lo digo como senador de la Comisión de Hacienda, yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero. Como Congreso no podemos y estamos inconstitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento”, expresó Coloma en el mismo programa.

El también senador de la UDI e integrante de la Comisión de Trabajo, Iván Moreira, afirmó a La Tercera que “las declaraciones del ministro Marcel son lamentables y espero las rectifique a la brevedad. El ministro de Hacienda debe estar a la altura de su tremenda responsabilidad y no puede darse gustos verbales, menos cuando busca un acuerdo en lo que el gobierno llama un “pacto fiscal “. Sus declaraciones dañan profundamente las confianzas, en especial, porque claramente, como dijo el Presidente del Senado no son verdaderas. Hubiera esperado esas declaraciones de dirigentes del Frente Amplio o del Partido Comunista, no de un militante socialista y menos del Ministro de Hacienda. Sus actuaciones estimulan a no llegar acuerdo dado que no tendrán los votos en el Senado. Yo diría que esta cometiendo los mismos errores que la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, en cuanto a hacer aseveraciones que no tienen fundamento; tanto la PGU como Sala Cuna Universal venían con financiamiento asegurado”.

Por su parte, el diputado de RN y jefe de bancada, Frank Sauerbaum, aseveró que “es decepcionante escuchar al ministro Marcel mentir delante de todo el país con esta liviandad, cuando aprobamos la PGU antes de que terminara el gobierno del Presidente Piñera, se mandó un proyecto para aumentar tributos (...) Por lo tanto, la PGU actual tiene financiamiento, lo que no tiene financiamiento es la promesa del Presidente Gabriel Boric de aumentar a 250 mil pesos la PGU”.

El senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke indicó en su cuenta de Twitter que el “gobierno desconoce el financiamiento de la PGU y Sala Cuna Universal, ambos con informe financiero en el Congreso. La mala fe con que se está abordando el debate subraya que la Cámara Diputados tuvo razón en rechazar una mala reforma tributaria que está apoyada en argumentos falaces”.

Asimismo, la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, también se refirió a las palabras de Marcel en su cuenta de Twitter, donde señaló que se requiere de “un debate serio de un ministro que se supone serio”

“Que grave que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, falte así a la verdad. La PGU quedó completamente financiada, el Congreso veló por ello. La Sala Cuna también tiene informe financiero y mecanismo propio. ¡Basta ya! Requerimos un debate serio de un ministro que se supone serio”, fueron las palabras de Rubilar.

El ex subsecretario de Previsión Social del gobierno del Presidente Piñera, Pedro Pizarro, también usó sus redes sociales para referirse a la afirmación de Marcel. “En los últimos días hemos visto una ofensiva del gobierno en faltar a la verdad para tratar de forzar su reforma tributaria. Para que no lo engañen, tanto el proyecto de Sala Cuna, que está en el Senado, como la PGU, aprobada por unanimidad, si tienen financiamiento”.

Finalmente, Gabriel Alemparte, fundador y vicepresidente del partido Demócratas, indicó también en Twitter que “muy mal ministro Marcel al señalar que la PGU y la Sala Cuna Universal requieren de financiamiento de una reforma tributaria. Eso es absolutamente falso, una ley no puede aprobarse sin financiación, es difícil buscar grandes acuerdos cuando quien se supone serio no lo es”.