Fallecen hermanos de 13 y 15 años tras recibir descarga eléctrica cuando instalaban mástil en Lican Ray: su madre se encuentra grave

Dos hermanos, de 13 y 15 años de edad, fallecieron en la localidad de Lican Ray, comuna de Villarrica, luego de recibir una descarga eléctrica mientras instalaban el mástil de una bandera con motivo de la celebración de Fiestas Patrias.

El hecho se registró en el sector de Challupén, emplazado en la ruta que une Lican Ray con Villarrica.

Según se informó, Matías y Benjamín Sobarzo, ambos estudiantes del Colegio de Humanidades de Villarrica, fueron trasladados a un recinto asistencial de Lican Ray, donde se confirmó el deceso del más joven de ellos. En tanto, el menor de 15 años fue trasladado al Hospital de Villarrica, donde perdió más tarde la vida, pese a los esfuerzos médicos.

Asimismo, la madre de los menores, quien también se vio afectada por la descarga, permanece internada en estado grave.

Según informó la Fiscalía, la desgracia se generó cuando el mástil que manipulaban los hermanos hizo contacto con cables eléctricos.

Por orden del Ministerio Público, el caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) y la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI.