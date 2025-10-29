Familia de Krishna Aguilera prepara despedida de joven asesinada y mantiene resguardo policial

La tarde de este miércoles salió del Servicio Médico Legal (SML) el cuerpo de Krishna Aguilera, rumbo a San Bernardo.

El viernes se realizará su funeral en el Parque Cementerio Jardín Sacramental.

Cristal Aguilera, la hermana mayor de la joven, agradeció el apoyo de la ciudadanía y la prensa para dar a conocer el caso.

“Hay que ser bien realistas, somos gente humilde y lamentablemente nadie nos escucha”, reconoció.

La mujer hizo un llamado a sobreponerse al miedo ante los grupos criminales que operan en los barrios.

“La gente tiene que, con el amor a sus familiares, tienen que perder el miedo. Es más grande el amor que el miedo. Lamentablemente estas personas están acostumbradas a que la gente le tenga miedo, por eso quedan en nada. Pero si ustedes aman a algún familiar que está perdido, ustedes saben quién fue. Aunque la persona sea muy peligrosa, no tengan miedo”, recalcó.

El cuerpo de Krishna Aguilera fue encontrado luego de 22 días de búsqueda.

La Fiscalía Occidente sostiene que su muerte se produjo en el contexto de una “venganza” del grupo narco de Juan Beltrán por la supuesta responsabilidad de la joven de 19 años en una quitada de droga que afectó a su organización criminal. Beltrán reclutaba menores para comercializar su droga y Krishna Aguilera fue parte de ese engranaje.

Hay cinco personas vinculadas al crimen privadas de libertad, entre ellos Beltrán y una adolescente de 17 años que sería su pareja.

Cristal Aguilera reconoció que su familia tiene resguardo policial.

“Mi familia teme, yo no tengo miedo. Mi familia teme. Pero yo no les tengo miedo porque si a mí me pasa algo, yo voy a morir tranquila porque luché por mi hermana”, señaló emocionada.

Asimismo, la mujer aseguró que mantendrá su cruzada por justicia ante lo que vivió su hermana, esperando que todos los involucrados paguen con cárcel perpetua.

“Nunca pensé que el caso de mi hermana iba a llegar tan lejos. La verdad es que yo golpeé puertas con la desesperación como hermana queriendo encontrar a mi hermana. Pero ha llegado mucha gente. Le agradezco a toda la gente el apoyo. La gente que está aquí que yo no conozco. De verdad me están ayudando a sentir. Todos tienen hermanas, tías, madres”, reflexionó, reiterando su agradecimiento ante los apoyos.