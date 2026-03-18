Femicidio en Paine: joven víctima fue encontrada sin vida en plena vía pública y su expareja tiene denuncias por VIF

En plena vía pública, tendida en un pasaje junto a una plaza, fue encontrada sin signos vitales una joven de 25 años en la comuna de Paine.

La joven fue asesinada y la principal hipótesis apunta a que el responsable fue su expareja, un hombre de 45 años con quien tenía un hijo menor de edad.

El fiscal de la Fiscalía Occidente, Patricio Rosas, señaló que, conforme al testimonio de testigos y los peritajes realizados por equipos especializados de Labocar y OS9, donde se inspeccionaron cámaras de seguridad del sector, se logró identificar al presunto autor de los hechos.

“ Se trata de un individuo de aproximadamente 45 años, recientemente identificado, en relación al cual pesaban previamente denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) que nos encontramos investigando y profundizando para determinar principalmente si existían formalizaciones o si bien existían medidas cautelares y si se estaban cumpliendo o no”, indicó.

De acuerdo a los primeros antecedentes, se mantiene la hipótesis de que este crimen obedece a “un femicidio íntimo, ya que entre ellos existe una relación de convivencia con un hijo en común, menor de edad, de muy pocos años de vida".

Los funcionarios policiales están investigando si las denuncias que mantiene el individuo fueron o no presentadas por la víctima. Asimismo, se están abordando los “antecedentes penales del sujeto que mantendría condenas anteriores por delitos de robo, por delitos de microtráfico y también por un homicidio frustrado".

Respecto al crimen, el fiscal explicó que la víctima fue asesinada en la vía pública, cerca de su residencia.

“Toda la reconstrucción, no solamente el levantamiento de muestras de evidencia biológica, lo está desarrollando el Labocar para poder también, a través de un informe de peritaje fotográfico y planimétrico, hacer la reconstrucción de cómo se desarrolló esta dinámica violenta en esta vía pública”, sostuvo.