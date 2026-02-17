SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Aguilar alega por desafuero de Orrego en caso ProCultura: “Entendemos que hubo perjuicio al Estado”

    “Acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencia a suicidas", sostuvo el persecutor.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Santiago, 17 de febrero de 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Cristián Aguilar en la imagen. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El persecutor Cristián Aguilar defendió este martes ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta para desaforar al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por el caso ProCultura.

    Aguilar descartó que el rechazo a la prisión preventiva de Alberto Larraín, la semana pasada, pudiera tener algún tipo de incidencia respecto a la solicitud de desaforar al gobernador con la finalidad de poder formalizarlo y requerir medidas cautelares personales.

    “¿Hay antecedentes suficientes? Nos parece que sí. Tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado“, afirmó el fiscal.

    “Estamos hablando de un proyecto social”

    El persecutor insistió en que la relación entre Larraín y Claudio Orrego fue determinante para el convenio por $1.686 millones que pagó el Gobierno Regional (GORE) de Santiago a ProCultura por el programa de prevención del suicidio Quédate.

    “Acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencia a suicidas o para aportar a quienes habían ya tomado esa decisión y sus familias necesitaban asistencia”, argumentó.

    Santiago, 17 de febrero de 2026. La Corte de Apelaciones de Santiago revisa la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco del caso ProCultura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En esa línea, sostuvo que esos dineros “no llegaron” a su destino.

    “¿Y por qué no llegaron? Porque la fundación ProCultura no respondió ¿Podría haber respondido? Tampoco. No tenía la experticia particular. El problema es que acá se afectó a la comunidad toda de la Región Metropolitana a un sector de los más vulnerables. Y también eso debe ser considerado. No es tan solo la probidad administrativa o el patrimonio fiscal. Sino que también es la comunidad toda que se ve afectada de recibir un servicio", argumentó el fiscal.

    Más sobre:ProCulturaClaudio OrregoGORE de SantiagoConveniosFundacionesLíos de platasFiscalía de AntofagastaCristián AguilarAlberto LarraínQuédate

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Problemas complejos: lo inútil es estratégico

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Cordero advierte que se debe “tener cuidado” con pedirle a Steinert “los mismos desempeños que tuvo como fiscal”

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

    La japonesa Mercian retira 40.000 botellas de vino chileno por la presencia de aditivos no autorizados

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    3.
    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    4.
    Informe en derecho presentado por Fiscalía ve jurídicamente posible imputar coautoría a Orrego en caso ProCultura y fija cuándo se consuma el fraude al Fisco

    Informe en derecho presentado por Fiscalía ve jurídicamente posible imputar coautoría a Orrego en caso ProCultura y fija cuándo se consuma el fraude al Fisco

    5.
    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Corte de Costa Rica falla a favor de chileno al que negaron ingreso por dibujos que sobrina hizo en su pasaporte

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Rating del lunes 16 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 16 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver hoy a Tomás Barrios en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver hoy a Tomás Barrios en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y quién transmite Huachipato contra Carabobo por la Copa Libertadores

    A qué hora y quién transmite Huachipato contra Carabobo por la Copa Libertadores

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes
    Chile

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Rating del lunes 16 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Problemas complejos: lo inútil es estratégico
    Negocios

    Problemas complejos: lo inútil es estratégico

    La japonesa Mercian retira 40.000 botellas de vino chileno por la presencia de aditivos no autorizados

    ¿Se abre la competencia por Warner Bros?: se define votación por oferta de Netflix y Paramount gana tiempo para imponerse

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump
    Tendencias

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    Quién era Kurt Van Dyke, el surfista estadounidense encontrado muerto tras un aparente robo en Costa Rica

    Cómo fue el tiroteo durante un partido de hockey juvenil que terminó con al menos 2 muertos en Rhode Island

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”
    El Deportivo

    El cambio de estilo del Betis implementado por Manuel Pellegrini sigue generando elogios en España: “Es más letal aún”

    Polémica en Doha: tenista sin ranking ATP recibe invitación y dura menos de una hora en la cancha

    Champions League: el Benfica de José Mourinho amenaza a Real Madrid en una atractiva eliminación directa

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica
    Cultura y entretención

    Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

    Una historia de Los Bunkers y Lollapalooza: de la edición inaugural a ser el primer headliner chileno

    Deja Vu: Anttonias cierra una etapa con su nuevo single

    Ucrania reconoce que parte “sin excesivas expectativas” nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza
    Mundo

    Ucrania reconoce que parte “sin excesivas expectativas” nueva mesa de diálogo con Rusia en Suiza

    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    Jesse Jackson, líder de los derechos civiles en Estados Unidos muere a los 84 años

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín