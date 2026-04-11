Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó este sábado el fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya , ocurrido durante la jornada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Según informó la institución, el hecho se registró antes del inicio de audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde el persecutor se disponía a cumplir sus funciones.

Pese a que recibió primeros auxilios en el lugar y fue atendido posteriormente por personal del SAMU, no logró sobrevivir.

A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Valparaíso expresó sus condolencias y lamentó el fallecimiento del profesional, solicitando además respeto en este complejo momento.

“Como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”, señalaron.