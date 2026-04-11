SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio

    El persecutor murió antes del inicio de audiencias en el Juzgado de Garantía, pese a recibir primeros auxilios y atención del SAMU. Fiscalía de Valparaíso pidió respeto para su familia.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó este sábado el fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, ocurrido durante la jornada tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

    Según informó la institución, el hecho se registró antes del inicio de audiencias en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, donde el persecutor se disponía a cumplir sus funciones.

    Pese a que recibió primeros auxilios en el lugar y fue atendido posteriormente por personal del SAMU, no logró sobrevivir.

    A través de un comunicado, la Fiscalía Regional de Valparaíso expresó sus condolencias y lamentó el fallecimiento del profesional, solicitando además respeto en este complejo momento.

    “Como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”, señalaron.

    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio
    Más sobre:Viña del MarFiscalFallecimientoFiscalíaMinisterio PúblicoFiscalía de Valparaíso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Congresista Eric Swalwell enfrenta acusación por conducta sexual inapropiada

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

    Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

    Carmona tras un mes del gobierno de Kast: “La baja de popularidad está más por autogoles que por definición nuestra”

    Lo más leído

    1.
    Gobierno oficializa a Patricio Dussaillant como el nuevo presidente del directorio de TVN

    Gobierno oficializa a Patricio Dussaillant como el nuevo presidente del directorio de TVN

    2.
    Cierran por dos semanas laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar tras detectar gripe aviar en ganso asilvestrado

    Cierran por dos semanas laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar tras detectar gripe aviar en ganso asilvestrado

    3.
    Karol Cariola explica a la Fiscalía sus gestiones por Emilio Yang: “Nunca hubo intención de que se hicieran acciones por fuera de la norma”

    Karol Cariola explica a la Fiscalía sus gestiones por Emilio Yang: “Nunca hubo intención de que se hicieran acciones por fuera de la norma”

    4.
    Steinert detalla aumento de rondas de Carabineros alrededor de colegios “de mayor exposición” por situaciones de seguridad

    Steinert detalla aumento de rondas de Carabineros alrededor de colegios “de mayor exposición” por situaciones de seguridad

    5.
    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Minvu entrega terrenos del Parque Bicentenario de Cerrillos para desarrollo de proyecto habitacional que beneficiará a 820 familias

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores
    Chile

    Un mes del gobierno de Kast: oficialismo defiende gestión y oposición acusa errores

    Carmona tras un mes del gobierno de Kast: “La baja de popularidad está más por autogoles que por definición nuestra”

    Fiscal de Viña del Mar fallece en audiencia tras sufrir paro cardiorrespiratorio

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos
    Negocios

    Primeros avances en la Ley de Ferias Libres indican cerca de 12.000 contribuyentes inscritos

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar del descenso ante Atlético de Madrid
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar del descenso ante Atlético de Madrid

    Nicolás Jarry deja escapar la victoria ante Jurij Rodionov y se despide en las semifinales del Challenger de Madrid

    Cánticos y una camiseta con insultos en chileno: DT de Marcelino Núñez asegura que lo sacó en el clásico para “protegerlo”

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    Alejandra Costamagna: “El vacío no se puede narrar siguiendo una lógica lineal”

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí
    Mundo

    Netanyahu afirma que Irán “ya no tiene instalaciones activas de enriquecimiento nuclear” tras ofensiva israelí

    Policía de Nueva York abatió a hombre que apuñaló a tres personas en el metro

    Congresista Eric Swalwell enfrenta acusación por conducta sexual inapropiada

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí