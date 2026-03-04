SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscal Garrido y condena por triple homicidio de carabineros: “Es un mensaje importante respecto de la vigencia del Estado de Derecho en esa zona”

    El Tribunal Oral en lo penal de Cañete condenó a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, como autores materiales del triple homicidio de los carabineros ocurrido en abril de 2024.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido. Foto: Aton Chile. MARIO QUILODRAN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este miércoles, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, se refirió a la decisión del Tribunal Oral en lo penal de Cañete de declarar culpable a los hermanos Yefferson, Tomás y Felipe Antihuen Santi, como autores materiales del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna, ocurrido en abril de 2024.

    Según señaló el fiscal, “la resolución en términos de una decisión condenatoria y el esclarecimiento del hecho no sólo repara a las víctimas, sino que también es un mensaje importante respecto de la vigencia del Estado de Derecho en esa zona”.

    En conversación con Radio ADN, es que el fiscal Garrido abordó la decisión del tribunal, añadiendo que con la legislación vigente al momento de los hechos no era posible calificarlo como un acto terrorista.

    “Cuando se legisló precisamente se pensó, y así quedó constancia también en la historia de la ley, en este caso como uno que no quedaba incluido en la legislación anterior y que hoy día por los efectos que produce desmoralizantes en la población podría quedar incluido como un acto terrorista”, mencionó.

    Respecto a los responsables del hecho, el fiscal explicó que tenían un historial de violencia progresiva y manifestaban un discurso de “resistencia al Estado”, aunque apuntando que la motivación fue sustraer armamento y municiones a Carabineros.

    Respecto a posibles nuevas detenciones, el fiscal señaló que “el núcleo operativo principal que participó en el ataque a los funcionarios de Carabineros fue sometido a juicio con los antecedentes que tenemos”, aunque añadiendo que “no descartamos que pudiesen haber otras personas con participaciones más bien accesorias”.

    El fiscal además se refirió a las reivindicaciones de pueblos originarios en la zona, señalando que “una cosa distinta son una serie de delitos que se cometen que no tienen ninguna relación con estas reivindicaciones”.

    “Muchas veces esas personas una vez que son detenidas invocan su calidad de perteneciente a un pueblo originario para ejercer presión, pero no hay nada en su discurso, no tienen un discurso de reivindicación de derechos, muchas veces las víctimas son otras personas del pueblo Mapuche, por lo tanto hay que tener mucho cuidado siempre con las etiquetas que se quieren poner en estos casos”, mencionó.

    Finalmente, respecto a si existe la posibilidad de que vuelva a ocurrir un hecho de esta gravedad en la zona, el fiscal expresó que “yo no estoy en condiciones de afirmar que una situación tan grave como esta pueda volver a ocurrir, lo que sí creo que tenemos que estar siempre atentos a lo que está ocurriendo, cómo se están moviendo los grupos criminales en la zona, cuáles son los fenómenos, cómo poder mejorar también los protocolos”.

    Según explicó, “en este caso creo que existió también una brecha de seguridad en el protocolo de seguridad”, enfatizando que “los carabineros estaban en el interior de una camioneta blindada, con equipamiento chaleco antibalas, pero para poder controlar la medida cautelar tenían que abrir la puerta del vehículo y eso desactivaba todo lo seguro inmediatamente”.

