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    Fiscal Valencia sostiene que solicitud para interrogar a Maduro ya fue cursada: “Yo creo que esa diligencia se va a realizar”

    El fiscal nacional además apuntó que la solicitud no se debería ver afectada por la salida de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. "En el caso de la fiscalía, las relaciones son entre instituciones", mencionó. .

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, dio a conocer durante la mañana de este lunes que la solicitud para interrogar a Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda, ya fue cursada.

    En conversación con Radio Infinita, es que el fiscal nacional abordó la situación señalando que “esa solicitud ya se efectuó en todos los casos, ya está cursada, porque habíamos dicho que se iba a cursar, esa solicitud ya se formalizó”.

    El fiscal también abordó la destitución de Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos y si esto afectará de alguna forma el que se concreten las diligencias. “En el caso de la fiscalía, las relaciones son entre instituciones. Pero, por supuesto, uno preferiría que la persona con la que habló todavía estuviera en el cargo”.

    Además sostuvo que en la reunión también participó el fiscal Todd Blanche, quien asumió como fiscal general interino tras la salida de Pam Boni. “Él estuvo en la reunión, insisto, y confiamos en que ese vínculo continúe con él”, señaló Valencia.

    En la misma línea, Valencia expresó que “yo creo que se va a efectuar. Yo creo que esa diligencia se va a realizar”, añadiendo que “los fiscales viajan, y viaja un equipo policial, y se reúnen con este caballero, ya sea directamente o intermediados por un equipo policial de los Estados Unidos. Es difícil saber qué es lo que va a ocurrir”.

    A la vez, Valencia destacó que “tanto más interés, desde el punto de vista de la investigación, tiene que se pueda acceder a otra diligencia que ha pedido el equipo de fiscales, y que tiene que ver con la posibilidad de revisar los equipos electrónicos, o las comunicaciones que pueden haberse interceptado, o los movimientos bancarios asociados a esa diligencia de la detención de Nicolás Maduro".

    Filtraciones en investigaciones

    En la ocasión, el fiscal nacional además cuestionó las filtraciones que han ocurrido en múltiples investigaciones de relevancia.

    “Hemos visto que muchas veces hay personas que pareciera que se querellan solo con el objeto de obtener antecedentes de la investigación, copias de la carpeta, para poder después por abajo entregarlas a distintos medios, nada más que para dañar la reputación del querellado”, sostuvo Valencia.

    Según explicó, “es muy evidente por los medios, que hay personas con agendas, que nos tratan de empujar en una dirección para que, oiga, persigan a los del frente con más entusiasmo, que nos tratan de ocupar pero nosotros somos constitucionalmente autónomos para poder actuar dentro del marco de la ley, por la correcta aplicación de la ley y que eso nos resulte indiferente”.

    Investigaciones que involucran al sistema de justicia

    En la ocasión, finalmente el fiscal nacional abordó las investigaciones que involucran a personas del mismo sistema de justicia, señalando que es “súper incómodo”.

    “El cargo de fiscal nacional es bastante estable, pero yo puedo ser removido a solicitud de un grupo de diputados o el Presidente de la República, si la Corte Suprema así lo resuelve. En un juicio por parte de la Corte Suprema, entonces imagínese lo que significa investigar a un miembro de la propia Corte”, explicó.

    A la vez, según añadió, “tengo la convicción muy profunda de que los ministros de la Corte Suprema entienden la importancia de que ellos también puedan ser investigados”.

    “Esto, aunque sea duro y difícil, es una demostración también de que en Chile las instituciones están funcionando”, añadió.

    Más sobre:Fiscal nacionalÁngel ValenciaPam Bondi

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