Fiscalía no descarta “existencia de fosas donde podría haber otros cuerpos” en San Vicente de Tagua Tagua

La tarde de este sábado, el fiscal regional de 0’Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió a los trabajos de búsqueda en Pueblo de Indios, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en donde se hallaron dos cuerpos en una f osa séptica tras una investigación paralela por tráfico de drogas.

Según declaró el fiscal Cubillos, durante el transcurso de la jornada han aparecido nuevas informaciones, esto a raíz de “ personas que están colaborando con la investigación en calidad de testigos reservados “.

En ese sentido, también declaró: “Hemos podido extraer de diversos celulares que son de interés en esta investigación“, lo cual, indicó, sugiriere la existencia de ”fosas donde podría haber otros cuerpos “.

Carabineros en búsqueda de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua.

Por otro lado, Cubillos se refirió a los posibles sitios de interés en los cuales participan activamente distintas divisiones de Carabineros como Labocar y SIAT: “Se habían identificado una serie de puntos de interés en los cuales se han hecho excavaciones, se han hecho rastreos y obviamente tenemos que descartarlos (...) Hasta el momento no hay nuevos hallazgos en esos lugares, seguimos trabajando".

Así, el fiscal descartó conocer el número de cuerpos que podría haber en el lugar: “No tenemos información exacta de eso en cuanto al testimonio de las personas que han colaborado. Solo se señaló la existencia de f osas donde presuntivamente podría haber cuerpos “.

Por último, la autoridad también fue consultada respecto al perfil e identificación de las víctimas encontradas, a lo cual, señaló: “El perfil que tenemos hoy principalmente de las víctimas que han sido asesinadas, y también tenemos lesionados y torturados, son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización“.

Así, añadió que con respecto a los detenidos, estos "no han colaborado" con la investigación y que prontamente podrían ser formalizados por "secuestro con homicidio“, aunque no todos ellos, detalló.

Por otro lado, el seremi de Seguridad de la región de O’Higgins, Rodolfo Núñez, se refirió al uso de implementos como drones en la búsqueda: “El Presidente y el ministro nos han pedido que pongamos a disposición todas las herramientas técnicas para este proceso investigativo ”.

“En el momento en que se hizo el allanamiento, los drones llegaron a Carabineros para proceder a la detención de la persona. Además, desde nuestra sala, en donde están nuestros operadores, se detectaron elementos que permitieron poder orientar también a las personas que estaban en el terreno, en este caso a Carabineros”, concluyó.