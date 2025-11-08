OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Fiscalía no descarta “existencia de fosas donde podría haber otros cuerpos” en San Vicente de Tagua Tagua

    El fiscal regional de O'Higgins entregó detalles respecto a las diligencias concretadas este sábado.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Carabineros en sitio de hallazgo de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua.

    La tarde de este sábado, el fiscal regional de 0’Higgins, Aquiles Cubillos, se refirió a los trabajos de búsqueda en Pueblo de Indios, de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, en donde se hallaron dos cuerpos en una fosa séptica tras una investigación paralela por tráfico de drogas.

    Según declaró el fiscal Cubillos, durante el transcurso de la jornada han aparecido nuevas informaciones, esto a raíz de “personas que están colaborando con la investigación en calidad de testigos reservados“.

    En ese sentido, también declaró: “Hemos podido extraer de diversos celulares que son de interés en esta investigación“, lo cual, indicó, sugiriere la existencia de ”fosas donde podría haber otros cuerpos“.

    Carabineros en búsqueda de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua.

    Por otro lado, Cubillos se refirió a los posibles sitios de interés en los cuales participan activamente distintas divisiones de Carabineros como Labocar y SIAT: “Se habían identificado una serie de puntos de interés en los cuales se han hecho excavaciones, se han hecho rastreos y obviamente tenemos que descartarlos (...) Hasta el momento no hay nuevos hallazgos en esos lugares, seguimos trabajando".

    Así, el fiscal descartó conocer el número de cuerpos que podría haber en el lugar: “No tenemos información exacta de eso en cuanto al testimonio de las personas que han colaborado. Solo se señaló la existencia de fosas donde presuntivamente podría haber cuerpos“.

    Por último, la autoridad también fue consultada respecto al perfil e identificación de las víctimas encontradas, a lo cual, señaló: “El perfil que tenemos hoy principalmente de las víctimas que han sido asesinadas, y también tenemos lesionados y torturados, son principalmente consumidores y vendedores que participaban de esta organización“.

    Así, añadió que con respecto a los detenidos, estos "no han colaborado" con la investigación y que prontamente podrían ser formalizados por "secuestro con homicidio“, aunque no todos ellos, detalló.

    Por otro lado, el seremi de Seguridad de la región de O’Higgins, Rodolfo Núñez, se refirió al uso de implementos como drones en la búsqueda: “El Presidente y el ministro nos han pedido que pongamos a disposición todas las herramientas técnicas para este proceso investigativo”.

    “En el momento en que se hizo el allanamiento, los drones llegaron a Carabineros para proceder a la detención de la persona. Además, desde nuestra sala, en donde están nuestros operadores, se detectaron elementos que permitieron poder orientar también a las personas que estaban en el terreno, en este caso a Carabineros”, concluyó.

    Dron utilizado para búsqueda de cuerpos en San Vicente de Tagua Tagua.
    Más sobre:San Vicente de Tagua TaguaHomicidioFosa SépticaCarabinerosInvestigación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: de oposición cargan contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    MEO apunta contra Kast y Kaiser: “Uno no sabe matemática y el otro no sabe nada de economía”

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    3.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    4.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    5.
    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Anuncian probables tormentas eléctricas en cinco regiones del país

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú
    Chile

    Desconocidos protagonizan asalto armado en tienda de mall de Maipú

    “Basta de ataques”: de oposición cargan contra el gobierno tras atentado incendiario en La Araucanía

    Boric asiste a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia y llama a fortalecer el trabajo en conjunto en control fronterizo

    Tres fantasmas que rondan esta elección
    Negocios

    Tres fantasmas que rondan esta elección

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    El campeón no para de ganar: Coquimbo Unido se impone a Palestino y queda a una victoria del récord del Ballet Azul
    El Deportivo

    El campeón no para de ganar: Coquimbo Unido se impone a Palestino y queda a una victoria del récord del Ballet Azul

    Fin de ciclo y con el descenso cerca: Miguel Ramírez deja de ser el entrenador de Unión Española

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Canadá en el Mundial Sub 17

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa”

    Crítica de discos: Chini.png y Paz Court elevan la música chilena; Bruce Springsteen alza su propia historia

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida
    Mundo

    EE.UU.: Al menos cuatro muertos y once heridos por atropello masivo tras una persecución policial en Florida

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Tornado en Brasil deja al menos seis muertos y 432 afectados

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego