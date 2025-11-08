Confirman identidad de joven hallada calcinada en San Vicente de Tagua Tagua

Tras varios días de búsqueda la mañana de este sábado la Fiscalía confirmó que restos calcinados que fueron hallados en San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, corresponden a Catalina González Rojas, una joven madre de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida en septiembre.

Al respecto, se informó que el cuerpo fue encontrado en el sector de Pueblo de Indios, zona compuesta de cerros con vegetación densa, mientras equipos policiales cumplían órdenes de entrada y registro en más de diez domicilios.

El operativo, encabezado por el fiscal regional Aquiles Cubillos, reunió al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la Fiscalía de Análisis Criminal y el OS9 de Carabineros.

En ese sentido, el fiscal regional Aquiles Cubillos, señaló: “En el contexto de esta diligencia hemos encontrado un cuerpo aparentemente de un sujeto, el que se encontraría calcinado y maniatado”.

Qué sucedió

En medio de una serie de allanamientos por tráfico de drogas, al menos dos cuerpos fueron encontrados al interior de una fosa séptica.

Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”, no obstante, el último cuerpo encontrado ya habría sido identificado.

De acuerdo con la información expuesta por autoridades, un amigo había presentado en septiembre una denuncia por presunta desgracia, luego de perder contacto con ella.

Conmoción por hallazgo de cuerpo calcinado en San Vicente de Tagua Tagua.

Fuera de cámara, familiares relataron que la joven alcanzó a llamarlos para decirles que estaba secuestrada y que le habían cortado el pelo, sin entregar más detalles sobre el lugar donde se encontraba ni las razones de su retención.

Los restos de Catalina fueron hallados junto a los de otra persona. Además, Según los peritajes, la data de muerte de la joven sería de aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima habría fallecido hace al menos seis meses.

Hallazgo de osamentas

Los peritajes continuaron este viernes, y durante la jornada se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector. Al respecto, el fiscal Cubillos confirmó que “tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”.

Por otro lado, jefe de Labocar, el coronel de Carabineros, Cristián Candia, sostuvo que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares, como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes, que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

Las diligencias seguirán durante el fin de semana, mientras que el próximo martes serán formalizados cuatro detenidos por el operativo, uno de ellos con orden de detención por homicidio.