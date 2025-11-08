OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Confirman identidad de joven hallada calcinada en San Vicente de Tagua Tagua

    Al respecto, se informó que el cuerpo fue encontrado en el sector de Pueblo de Indios, zona compuesta de cerros con vegetación densa, mientras equipos policiales cumplían órdenes de entrada y registro en más de diez domicilios.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Foto: X @CarabAraucania

    Tras varios días de búsqueda la mañana de este sábado la Fiscalía confirmó que restos calcinados que fueron hallados en San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins, corresponden a Catalina González Rojas, una joven madre de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida en septiembre.

    Al respecto, se informó que el cuerpo fue encontrado en el sector de Pueblo de Indios, zona compuesta de cerros con vegetación densa, mientras equipos policiales cumplían órdenes de entrada y registro en más de diez domicilios.

    El operativo, encabezado por el fiscal regional Aquiles Cubillos, reunió al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), la Fiscalía de Análisis Criminal y el OS9 de Carabineros.

    En ese sentido, el fiscal regional Aquiles Cubillos, señaló: “En el contexto de esta diligencia hemos encontrado un cuerpo aparentemente de un sujeto, el que se encontraría calcinado y maniatado”.

    Qué sucedió

    En medio de una serie de allanamientos por tráfico de drogas, al menos dos cuerpos fueron encontrados al interior de una fosa séptica.

    Según informó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, “uno correspondería a una persona de sexo femenino y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra en partes, respecto del cual no tenemos todavía su identidad, ni el género”, no obstante, el último cuerpo encontrado ya habría sido identificado.

    De acuerdo con la información expuesta por autoridades, un amigo había presentado en septiembre una denuncia por presunta desgracia, luego de perder contacto con ella.

    Conmoción por hallazgo de cuerpo calcinado en San Vicente de Tagua Tagua.

    Fuera de cámara, familiares relataron que la joven alcanzó a llamarlos para decirles que estaba secuestrada y que le habían cortado el pelo, sin entregar más detalles sobre el lugar donde se encontraba ni las razones de su retención.

    Los restos de Catalina fueron hallados junto a los de otra persona. Además, Según los peritajes, la data de muerte de la joven sería de aproximadamente un mes, mientras que la otra víctima habría fallecido hace al menos seis meses.

    Hallazgo de osamentas

    Los peritajes continuaron este viernes, y durante la jornada se detectaron nuevas osamentas en el mismo sector. Al respecto, el fiscal Cubillos confirmó que “tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer descuartizado o a un tercer cuerpo; eso será materia de los peritajes”.

    Por otro lado, jefe de Labocar, el coronel de Carabineros, Cristián Candia, sostuvo que “al tener denuncias de presuntas desgracias, hay características particulares, como partes óseas, dentadura, vestimenta o tatuajes, que debemos cotejar en tiempo real para avanzar en las identificaciones”.

    Las diligencias seguirán durante el fin de semana, mientras que el próximo martes serán formalizados cuatro detenidos por el operativo, uno de ellos con orden de detención por homicidio.

    Más sobre:San Vicente de Tagua TaguaHomicidioAsesinatoHallazgoPolicialBúsqueda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    “La ruta de los US$ 15.600”: la segunda jornada de formalización de la trama bielorrusa

    Gajardo ante protestas por Punta Peuco: “Lo más relevante es que se terminan los recintos especiales”

    Parlamentarios UDI piden transparentar si error en los cálculos de las cuentas de la luz afectaron la inflación

    Tornado en Brasil deja al menos seis muertos y 432 afectados

    70 integrantes de la PDI viajarán a 15 países para apoyar el adecuado desarrollo de las elecciones presidenciales

    Lo más leído

    1.
    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    Boric llega a Bolivia para el cambio de mando: un Presidente chileno no lo hacía desde hace 19 años

    2.
    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    Despeje de rucos en Mapocho: “Han usado la denominación de personas en situación de calle pero para la comisión de delitos”

    3.
    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    Foto de Boric con Schonhaut desata críticas de otros candidatos al Congreso

    4.
    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    Oposición rechaza que se incluya norma de estabilidad laboral para empleados públicos en negociación de ley de reajuste

    5.
    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Triple homicidio en La Reina: los relatos del crimen de la familia Cruz-Coke

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    9 regiones en las que perdurará la lluvia y el frío hasta el fin de semana, según el tiempo

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    Advierten posibles vientos “arrachados y tornádicos” desde La Araucanía hasta Los Lagos

    “La ruta de los US$ 15.600”: la segunda jornada de formalización de la trama bielorrusa
    Chile

    “La ruta de los US$ 15.600”: la segunda jornada de formalización de la trama bielorrusa

    Gajardo ante protestas por Punta Peuco: “Lo más relevante es que se terminan los recintos especiales”

    Parlamentarios UDI piden transparentar si error en los cálculos de las cuentas de la luz afectaron la inflación

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?
    Negocios

    ¿En qué está hoy Marcelo Guital?

    Bernardita Piedrabuena y sistema de finanzas abiertas: “Estamos convencidos (...) que esto sí va a traer mayor competencia”

    Presupuesto 2026: Hacienda presentará primeras indicaciones el miércoles

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio
    Tendencias

    Qué se sabe del arresto en Dubái de Antonio Brown, el exjugador de la NFL detenido por intento de homicidio

    Este es el sector de la Región Metropolitana que volverá a tener lluvia este fin de semana

    Por qué Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares

    Con un Zampedri intratable: la UC se impone en su visita a La Serena y sigue firme por el Chile 2
    El Deportivo

    Con un Zampedri intratable: la UC se impone en su visita a La Serena y sigue firme por el Chile 2

    El Ipswich Town de Marcelino Núñez le gana la pulseada al Swansea City de Lawrence Vigouroux por el Championship

    El Sevilla logra una revitalizadora victoria sobre Osasuna en la liga española

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Werner Herzog a José Miguel Serrano

    Ken Follett: “Isabel Allende es una escritora excelente, maravillosa”

    Frankenstein: El síndrome de Tim Burton

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia
    Mundo

    Con la presencia de Boric: Rodrigo Paz Pereira asume como nuevo presidente de Bolivia

    Tornado en Brasil deja al menos seis muertos y 432 afectados

    Irán anuncia que planea cortar el suministro de agua ante grave crisis hídrica que enfrenta su capital, Teherán

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego