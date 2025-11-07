OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Hallan osamentas en San Vicente de Tagua Tagua: Fiscalía indaga si corresponden a un tercer cuerpo

    En el marco de una investigación por tráfico de drogas, Carabineros halló el cuerpo calcinado de una mujer y otro cadáver descuartizado. Hoy, ante el hallazgo de osamentas en el mismo sector, los equipos investigadores buscan determinar si corresponden a una nueva víctima o a la segunda hallada ayer.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio

    Luego de que el jueves se descubrieran dos cadáveres en una fosa séptica de San Vicente de Tagua Tagua, la Fiscalía Regional de O’Higgins informó sobre el hallazgo de osamentas esta mañana en el mismo lugar.

    De acuerdo con lo informado por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, aún falta determinar si estas osamentas corresponden a una tercera persona o si al contrario, pertenecen a alguno de los cuerpos encontrados ayer en ese sector, denominado Pueblo de Indios.

    El Ministerio Público había obtenido la autorización para allanar varios domicilios en ese sector a causa de una investigación por microtráfico de drogas y por presunta desgracia. Sin embargo, en medio de las diligencias efectuadas ayer por la mañana hallaron un cadáver en una fosa ubicada en los faldeos de un cerro. Más tarde, Cubillos detalló que se trataba de una persona de sexo femenino, cuyo cuerpo estaba maniatado y calcinado.

    Durante el transcurso de la tarde la Fiscalía confirmó que encontraron un segundo cuerpo descuartizado, del que que no se comunicó el sexo ni identidad.

    Y esta jornada, junto con informar que a las brigadas especializados de Carabineros se sumó un georadar, el persecutor detalló que “seguimos trabajando en base a la información que tenemos, buscando la existencia de otros cuerpos y bueno, sin duda es una tarea ardua, nos queda por delante todo el día y seguramente el día de mañana. Por ahora no tenemos resultados, así que vamos a continuar en el transcurso de la tarde”.

    “Tenemos unos osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer, descuartizado, o a un tercer cuerpo, eso va a ser materia de los peritajes”, confirmó.

    Cubillos evitó confirmar si uno de los cuerpos encontrados corresponde al de la persona sobre la que había una denuncia por presunta desgracia. “No me quisiera referir en extenso, porque todo eso está todavía en proceso. No tenemos una identificación oficial al respecto, estamos trabajando, tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados previamente para después, posteriormente, informar primero a la familia”, acotó para luego precisar que hay personal del Ministerio Público en contacto con la familia que habría realizado la denuncia por presunta desgracia.

    Al ser consultado sobre los antecedentes que indican que uno de los domicilios del sector corresponde a una casa de tortura, indicó: “Sí, esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación, que originó la entrada y registro a otros domicilios en el día de ayer”.

    Según comunicó el Ministerio Público ayer, nueve personas -siete de ellas chilenas y dos extranjeras- fueron trasladadas a un cuartel policial y que algunas de ellas estaban en calidad de detenidas. Hoy, el fiscal precisó que son cuatro los detenidos por infracción a la Ley de Drogas, cuyo control respectivo será a las 9.30 horas del martes. “Entiendo que son todos chilenos, desconozco si hay alguno extranjero, aparentemente sí, pero mayoritariamente son chilenos”, precisó.

    “La identificación debe ser por parte del Servicio Médico Legal, y los cuerpos fueron remitidos a la ciudad de Rancagua en el día de ayer”, confirmó.

    “Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzos porque como ustedes ven esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones y por tanto es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo (...) se trata de un sector muy complejo, tenemos quebradas, desniveles propios de una falda de cerro y obviamente el trabajo se complica por eso, si fuera planicie sería mucho más fácil, sobre todo con el georadar, y por eso va a ser que en definitiva el trabajo se demore y por tanto lo más probable que se prolongue durante el día de mañana también”, añadió.

    Con posterioridad, desde Carabineros confirmaron que vecinos han denunciado que en el lugar hay más fosas y que esta información debe ser verificado. Para este fin son los refuerzos policiales que llegarán desde Santiago a la comuna.

