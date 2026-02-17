SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía Oriente investigará por asociación criminal al otrora socio del futuro subsecretario Andrés Jouannet

    La indagatoria se inició a raíz de una querella presentada la semana pasada por Polla Chilena de Beneficencia, en contra de los imputados vinculados a las apuestas online. En esa causa está mencionado Sebastián Salazar, quien está involucrado con una de sus empresas.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Una serie de cuestionamientos ha generado la nominación del diputado Andrés Jouannet como futuro subsecretario de Seguridad. Las críticas que han surgido luego de que La Tercera diera a conocer las sociedades que comparte el parlamentario por la Región de La Araucanía con diferentes empresarios, quienes han sido formalizados o imputados en causas penales por presuntos delitos vinculados a hechos de corrupción.

    Todas son sociedades que se constituyeron, no han sido disueltas y a la fecha ninguna se encuentra activa ya que nunca iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). En particular, Jouannet comparte dos sociedades con Emilio Yang, empresario chino imputado por tráfico de influencias en la causa que se indaga a la senadora electa, Karol Cariola (PC). A esta firma se suma Impresiones Quizapú Limitada, constituida en 2015, en la cual el futuro subsecretario de Seguridad es socio de Alberto Hadad Abuhadba y Sebastián Salazar Bastidas.

    Los otrora socios de Jouannet fueron integrantes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), gremio que fue investigado por financiar irregularmente la política en 2019.

    Pero en el caso de Salazar, además, ha sido indagado por su participación en el mercado ilegal de las casas de apuestas online como representante de EstelarBert. Sin embargo, Salazar recientemente sumó una nueva causa judicial, también relacionada a las apuestas online.

    A pesar de aquello, en el futuro gobierno han apoyado la nominación de Jouannet argumentando que estas sociedades no están activas. Una posición que también ha seguido el presidente electo, José Antonio Kast, quien lo blindó afirmando que tenía “la mejor opinión de nuestro subsecretario”. Lo mismo hizo la futura ministra Trinidad Steinert, quien cerró filas con su subsecretario.

    La nueva causa

    El otrora socio del próximo subsecretario, cuenta con una nueva causa por el mercado de las apuestas, luego de que la semana pasada, Polla Chilena de Beneficencia presentara una querella en contra de nueve sujetos ligados a la casas de apuestas, entre los que se encuentra Salazar. El organismo fiscal acusa a todos los imputados de los eventuales delitos de asociación criminal y lavado de dinero.

    El abogado que representa a Polla Chilena es Isidro Solís. Lo paradójico es que el exministro de Justicia se terminó querellando en contra del otrora socio de su propio compañero de partido. Si bien Amarillos entrará en proceso de disolución, la colectividad fue liderada por la dupla Jouannet-Solís, en los cargos de presidente y primer vicepresidente.

    A raíz de esta acción judicial, a finales de la semana pasada, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella y la derivó al Ministerio Público. Fuentes del órgano investigador comentan que la indagatoria quedará en manos de la Fiscalía Oriente, repartición del Ministerio Público encabezada por la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra.

    A pesar de que en dicho juzgado existe la constancia de que esa Fiscalía asumirá la causa, fuentes del Ministerio Público afirman que el requerimiento judicial aún no ha llegado a la Fiscalía Oriente, por tanto, la indagatoria aún no tiene un persecutor a cargo, pero lo más probable es que llegue a manos del fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda.

    La querella contra Salazar

    En la acción penal ingresada por Solís, a Salazar se le acusa de ser el representante y dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, más conocida como Pagadoor.

    Polla Chilena acusa a Salazar y al resto de los imputados de los delitos de asociación criminal, ya que habrían instalado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos, cuales son justamente los relativos a la conducta del juego y la apuesta”.

    A juicio de la entidad, “la existencia de estructura jerarquizada, comunicación e instrumentos y distribución de funciones, sin perjuicio de lo que se llegue a indagar por el ente persecutor, desde luego concurre y de ello da cuenta la sofisticación que ha alcanzado este negocio, en que se llega a celebrar contratos de publicidad, como antes se expresó, sino que también justamente contratos para los efectos de hacer financieramente viable este negocio ilícito, precisamente con los PSP”.

    “Dado el sistema de funcionamiento empresarial, este delito se comete justamente a través de un sistema jerarquizado, en que los PSP se comprometen a seguir las instrucciones entregadas por los ‘clientes’ (sitios de apuestas) conforme a la información que ellos mismos remiten, para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias o financieras de sus clientes en Chile, proceso que no es autónomo, sino que está sujeto a los términos de los contratos suscritos”, agrega.

    El otro ilícito del que acusan a estas empresas es el de lavado de activos, toda vez que “la génesis mediata de los muchos recaudados a través de actividades ilícitas de juego y apuesta, se procesan por estos PSP, para luego ser remitidos a entidades extrajeras que dirigen este mercado ilícito, sin perjuicio de lo cual, se pagan también a apostadores chilenos importantes sumas de dineros, a título de premios, sumas que conforme al art. 279 del Código Penal, deben caer en comiso y que además, a todas luces, al provenir de transacciones que tienen objeto ilícito, debiesen tener el mismo destino, incluso desde la óptica civil”.

    Más sobre:Apuestas onlineAndrés JouannetAsociación criminalAgrupación criminalSeguridadSubsecretario de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Detienen en Tirúa a líder de la WAM: estaba prófugo desde 2024 tras ser acusado de homicidio en La Araucanía

    Lo más leído

    1.
    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    Carta abierta a Boric: más de 6.500 firmantes acusan “falta de responsabilidad política y ética” por no regularizar migrantes

    2.
    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    Sismo de magnitud 5.0 se registra en el norte

    3.
    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    Decisión unánime: Corte de Apelaciones de Santiago rechaza desafuero del gobernador Claudio Orrego por el caso ProCultura

    4.
    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    Intensa búsqueda de pareja extraviada tras visitar el Salar de Pedernales en la Región de Atacama

    5.
    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Atalanta por la Champions League

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada
    Chile

    Carabineros incauta más de 37 mil plantas y más de 1,2 toneladas de marihuana procesada

    Renuncia uno de los persecutores del caso ProCultura acusando de maltrato laboral al fiscal regional de Antofagasta

    Senapred declara alerta roja por incendio forestal en Pirque: presenta cercanía con sectores poblados

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”
    Negocios

    Presidente electo Kast defiende relato de un gobierno de emergencia: “Tenemos un problema de gasto excesivo”

    CEO del brazo minero del grupo Luksic “ve con buenos ojos” la llegada del gobierno de José Antonio Kast

    Accionistas de Zofri aprueban renovación anticipada de la concesión hasta 2050

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico
    Tendencias

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    Estudio revela que más estadounidenses creen que Bad Bunny representa mejor los valores de Estados Unidos que Donald Trump

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League
    El Deportivo

    En vivo: Real Madrid visita al Benfica de Mourinho por la Champions League

    En vivo: Tomás Barrios se enfrenta a Matteo Berrettini en el ATP 500 de Río de Janeiro

    Tenista español anticipa la serie ante Chile por la Copa Davis: “Es de lo peor que te puede pasar”

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol
    Tecnología

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    SpaceX ingresa a la competencia del Pentágono para desarrollar tecnología de drones autónomos

    Samsung inicia el envío de la primera memoria HBM4 comercial de la industria enfocada en Inteligencia Artificial

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”
    Cultura y entretención

    Dave Mustaine se abre a tocar en vivo su versión de Ride the Lightning de Metallica “en algún momento”

    Robert Duvall y el aroma del napalm: la historia detrás de Bill Kilgore, el personaje icónico de Apocalypse Now

    Con Pedro Pascal: mira el nuevo trailer de Star Wars: The Mandalorian and Grogu

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo
    Mundo

    Presidente peruano José Jerí es destituido por el Congreso a poco más de 4 meses en el cargo

    La sombra del caso Epstein empaña la imagen de la familia real británica

    España se une al debate de la prohibición del burka y el niqab

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad