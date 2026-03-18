Formalización en caso Bruma: abogado querellante afirma que solicitarán medida cautelar más gravosa contra empresa Blumar

A las 9.00 horas en el Juzgado de Garantía de Coronel, se inició la formalización de tres tripulantes de la embarcación pesquera Cobra, quienes están imputados en la causa que investiga el hundimiento de la lancha bacalera Bruma.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, es quien presentará los delitos por los que imputan al capitán del Cobra, Roberto Mansilla, a un piloto y a un vigía por cuasidelito de homicidio, figura con la que no coincide el abogado querellante, Rafael Poblete.

El representante de la familia indicó, en la antesala de la audiencia, que solicitarán “respecto de la persona jurídica Blumar, vamos a solicitar las máximas medidas. La máxima medida es el nombramiento de un interventor para la persona jurídica Blumar ”.

“Estimamos que el nivel de negligencia que se cometió al no supervigilar lo que ocurrió en alta mar en una empresa dedicada a las labores pesqueras es incalificable”, afirmó.

En torno a la medida cautelar para los tres imputados, el abogado querellante señaló que “existe de parte de nuestros clientes una expectativa importante de prisión preventiva, pero tenemos que ser realistas, estamos frente a un cuasidelito, y aunque sea reiterado, nosotros vamos a escuchar primero a la Fiscalía, y por cierto que haremos peticiones también por nuestra parte”.