SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

    El imputado había sido expulsado del recinto y protagonizó amenazas presenciales, por mensajes y llamadas que obligaron a evacuar la sede.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de Inacap en Iquique. Imagen referencial.

    La Fiscalía de Iquique formalizó a un joven de 21 años por cinco delitos de amenazas en contra de docentes y estudiantes de Inacap, establecimiento del cual había sido expulsado, tras una investigación desarrollada junto al OS-9 de Carabineros.

    De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado fue detenido luego de una serie de diligencias que permitieron vincularlo con distintos episodios de amenazas ocurridos durante el año pasado y comienzos de este año.

    Pese a que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva —argumentando que el sujeto cuenta con condenas previas por amenazas a la directora del Instituto del Mar en 2022 y por tráfico de drogas—, el tribunal resolvió decretar arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y al recinto educacional.

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Formalización y antecedentes del imputado

    Durante la formalización, la abogada asistente María Alejandra Jorquera detalló que los hechos se remontan a 2025, cuando el imputado abordó a un profesor en una bencinera ubicada en avenida Arturo Prat. En esa instancia, desde un vehículo, lo amenazó con dispararle, exhibiendo un arma aparentemente de fuego.

    Posteriormente, el joven continuó con amenazas a través de mensajes de WhatsApp, dirigidas a una estudiante y su pareja, en las que advertía sobre posibles ataques y daños graves.

    La situación escaló en octubre del año pasado, cuando el imputado fue notificado de una sanción de suspensión por parte de la institución, a raíz de las denuncias en su contra. Según la Fiscalía, reaccionó de forma violenta y amenazó con atentar contra profesores y sus familias.

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Días después, la sede de Inacap recibió llamadas telefónicas desde un número vinculado a su entorno, en las que una voz masculina aseguró encontrarse en un baño del recinto portando un arma tipo pistola Glock y armas blancas, advirtiendo que “correrían balas en el instituto”. Esta situación obligó a activar protocolos de emergencia, evacuar el lugar y dar aviso a Carabineros.

    A estos hechos se suma un incidente ocurrido en marzo de este año, cuando el imputado fue captado por cámaras de seguridad lanzando piedras de gran tamaño contra el frontis del establecimiento.

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

    La Fiscalía destacó que las diligencias realizadas por el OS-9 permitieron acreditar la participación del imputado en cada uno de los episodios, incluyendo el rastreo de mensajes y llamadas telefónicas.

    El tribunal fijó medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación, la que continuará para esclarecer completamente los hechos y determinar eventuales nuevas responsabilidades.

    Más sobre:InacapIquiqueAmenazasFormalizaciónEstudianteInstituto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Pakistán afirma que será anfitrión de conversaciones entre EE.UU. e Irán “en los próximos días”

    Presidente Kast: “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer”

    Tripulación de Artemis II se alista para histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

    PC conmemora el caso Degollados y alerta por medidas del gobierno en torno a los DD.HH.

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Lo más leído

    1.
    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    Rector UC advierte que “el sueño de transformar Chile” puede quedar en ilusión si no se resuelve la fragilidad del financiamiento universitario

    2.
    Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad

    Frente Amplio rechaza decisión del gobierno de revertir expropiación de Colonia Dignidad

    3.
    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    La semana en que se fracturó la relación Steinert–PDI: un oficio, remoción y el silencio de Cerna

    4.
    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    Cuatro detenidos tras violento robo a farmacia en Lo Prado: persecución terminó con disparos en Ruta 68

    5.
    Ministra Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser

    Ministra Steinert retira reglamento para implementar Ley de Seguridad Municipal y uso de pistolas taser

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Avisan sobre marejadas desde este lunes entre Coquimbo y el Golfo de Arauco

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Colombia vs. Francia

    Dónde y a qué hora ver el amistoso internacional de Colombia vs. Francia

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar
    Chile

    Bancada PS rechaza reversión en la expropiación de Colonia Dignidad y llaman al Presidente Kast a dialogar

    Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

    Presidente Kast: “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, tenemos que hacer que Chile vuelva a crecer”

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones
    Negocios

    Ministro García estima que terminarán el año con un déficit fiscal efectivo de US$8.000 millones

    Quiroz, el mariscal de Kast

    El mercado de los combustibles: cómo opera, quiénes participan y cuánto ganan

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    2 formas simples para mejorar tu desayuno: te dará más energía, pero también ayudará a mantener o bajar de peso

    ¿Te cuesta hacer amigos? Estos son los consejos de especialistas para hacer y mantener amistades

    La llamativa reflexión de Cristián Zavala tras el triunfo de Coquimbo Unido: “Teníamos que cobrar nuestra plata”
    El Deportivo

    La llamativa reflexión de Cristián Zavala tras el triunfo de Coquimbo Unido: “Teníamos que cobrar nuestra plata”

    En vivo: Francia se mide a Colombia en un potente amistoso con miras al Mundial 2026

    Los pilotos de la F1 se lanzan contra la FIA y exigen mayor seguridad tras impactante accidente de Bearman en Japón

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales
    Tecnología

    MacBook Neo o MacBook Air M5: cuál conviene a estudiantes y profesionales

    Cómo activar Starlink Direct to Cell de Entel en el celular

    Tech World 2026 presenta la inteligencia artificial híbrida de Lenovo en Chile

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN
    Cultura y entretención

    Muere a los 68 años Eduardo Cruz-Johnson, histórico presentador de noticias de TVN

    Bayly’s en las rocas: un relato de Jaime Bayly

    Daredevil según su dupla central: “Nos hemos convertido en un gran equipo para darles a los fans lo que quieren”

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente
    Mundo

    Irán amenaza con atacar portaaviones de EE.UU. y eleva tensión en Medio Oriente

    Pakistán afirma que será anfitrión de conversaciones entre EE.UU. e Irán “en los próximos días”

    Tripulación de Artemis II se alista para histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”
    Paula

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes

    Dentro de una consulta de sexo tántrico