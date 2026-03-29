Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de Inacap en Iquique. Imagen referencial.

La Fiscalía de Iquique formalizó a un joven de 21 años por cinco delitos de amenazas en contra de docentes y estudiantes de Inacap , establecimiento del cual había sido expulsado, tras una investigación desarrollada junto al OS-9 de Carabineros.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado fue detenido luego de una serie de diligencias que permitieron vincularlo con distintos episodios de amenazas ocurridos durante el año pasado y comienzos de este año.

Pese a que el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva —argumentando que el sujeto cuenta con condenas previas por amenazas a la directora del Instituto del Mar en 2022 y por tráfico de drogas—, el tribunal resolvió decretar arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las víctimas y al recinto educacional.

Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Formalización y antecedentes del imputado

Durante la formalización, la abogada asistente María Alejandra Jorquera detalló que los hechos se remontan a 2025, cuando el imputado abordó a un profesor en una bencinera ubicada en avenida Arturo Prat. En esa instancia, desde un vehículo, lo amenazó con dispararle, exhibiendo un arma aparentemente de fuego.

Posteriormente, el joven continuó con amenazas a través de mensajes de WhatsApp, dirigidas a una estudiante y su pareja, en las que advertía sobre posibles ataques y daños graves.

La situación escaló en octubre del año pasado, cuando el imputado fue notificado de una sanción de suspensión por parte de la institución, a raíz de las denuncias en su contra. Según la Fiscalía, reaccionó de forma violenta y amenazó con atentar contra profesores y sus familias.

Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique. Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Días después, la sede de Inacap recibió llamadas telefónicas desde un número vinculado a su entorno, en las que una voz masculina aseguró encontrarse en un baño del recinto portando un arma tipo pistola Glock y armas blancas, advirtiendo que “correrían balas en el instituto” . Esta situación obligó a activar protocolos de emergencia, evacuar el lugar y dar aviso a Carabineros.

A estos hechos se suma un incidente ocurrido en marzo de este año, cuando el imputado fue captado por cámaras de seguridad lanzando piedras de gran tamaño contra el frontis del establecimiento.

Formalizan a joven por amenazas contra docentes y alumnos de instituto educacional en Iquique

La Fiscalía destacó que las diligencias realizadas por el OS-9 permitieron acreditar la participación del imputado en cada uno de los episodios, incluyendo el rastreo de mensajes y llamadas telefónicas.

El tribunal fijó medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación, la que continuará para esclarecer completamente los hechos y determinar eventuales nuevas responsabilidades.