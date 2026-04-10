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    Francisco Jacir asume como titular de la Fiscalía Centro Norte, define nuevo equipo directivo y fija prioridades

    El persecutor inició un mandato que durará ocho años a cargo de la jurisdicción más poderosa del país. La nueva autoridad presentó a quienes lo acompañarán como directivos y quedará pendiente la ratificación de los nuevos fiscales jefes.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    “Yo voy a ser muy breve. Básicamente ya soy pasado, un grato pasado, y esta ceremonia es más que nada para adelante”.

    Con esas palabras, fiel al estilo que lo caracterizó durante sus ocho años a la cabeza de la Fiscalía Regional Centro Norte, Xavier Armendáriz inició la ceremonia de investidura de su sucesor, Francisco Jacir, quien desde la jornada de este viernes 10 de abril comenzará sus labores como nuevo fiscal regional.

    El nuevo jefe, como él mismo relevó al tomar la palabra, asumió muy consciente de que el camino que inicia es de gran envergadura. “El desafío de dirigir la fiscalía regional más grande del país es de una magnitud importante. Y lo hago con la convicción de que el Ministerio Público se encuentra en un momento decisivo, en el que debemos fortalecer nuestra capacidad de respuesta, elevar la confianza ciudadana, no solo en esta institución, sino que en el sistema de justicia en general, y enfrentar con determinación los desafíos que hoy tensionan el sistema penal", sostuvo.

    Pero según dijo, eso sólo podrán lograrlo, en la medida que puedan afianzar la relación con la comunidad “y en especial con las víctimas como centro de nuestra preocupación, entendiendo sus problemas y necesidades como de la mayor prioridad, generando las condiciones necesarias para el encuentro de reparación y justicia”.

    Entre las metas que se ha trazado, mencionó lograr mayor acercamiento con la ciudadanía, por lo que indicó que se buscará afianzar alianzas estratégicas con los municipios.

    De igual forma, mencionó que reforzarán el despliegue de fiscales en el sitio del suceso y aumentarán la capacidad de análisis mediante inteligencia artificial, “orientando el uso de la tecnología hacia la obtención de resultados operativos tangibles”.

    Foto: Fiscalía Nacional.

    Frente al fenómeno de la corrupción, considerando especialmente la jurisdicción territorial a cargo, relevó que asumirán con decisión las investigaciones de tales hechos, “con absoluto rigor ético y legal, buscando, en tanto corresponda, sentencias condenatorias que den garantía de que en el país la ley se aplica con la misma vara para todos”.

    En ese camino, Jacir no estará solo, pues ya definió al equipo directivo que lo acompañará y que comenzará formalmente sus labores el lunes 13 de abril.

    Su equipo está integrado por Jaime Orrego como director ejecutivo regional, Cecilia Frei como titular de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, Bárbara Isaac como jefa de la Unidad de Personas, Óscar Cabrera, con la titularidad de la Unidad de Gestión e Informática, y Jaime González, quien asumirá como director de la Unidad de Administración y Finanzas.

    Respecto de las jefaturas de las fiscalías locales que contempla esta jurisdicción, aún no se hacen ajustes ni se ha definido un plazo para tomar definiciones.

    Una de las consultas obligadas a las que debió hacer frente tras la ceremonia, fue la referente al futuro de la indagación en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve, ante lo cual señaló que seguirá tal y como se ha dirigido durante el último tiempo.

    “Tanto esa causa en particular como todas aquellas de importancia, las asumimos y las preparamos con el profesionalismo que nos ha caracterizado en estos más de 20 años de ejercicio en el Ministerio Público. En particular esa causa (la de Monsalve), se encuentra acusada, fue reabierta para hacer algunas diligencias que están pronto a concluir y luego esperamos continuar con su tramitación. Eso, de la misma manera, con el mismo profesionalismo con que lo haremos respecto a todas las demás. Voy a hacer mención aquí a las palabras del fiscal nacional sobre el fiscal saliente, pues su pasión por la justicia, su profesionalismo, su rectitud, son valores que se transmiten y que uno los mantiene”, dijo Jacir.

    El adiós de Armendáriz

    Armendáriz había preparado un discurso que esta jornada leería ante los asistentes, aunque entre bromas sinceró que no podría ser fiel a él ya que había guardado todos sus anteojos en medio del embalaje de la que era su oficina.

    Foto: Fiscalía Nacional.

    Pese a ello, destinó la mayoría del tiempo de su exposición para agradecer a todos los que lo acompañaron. E hizo hincapié particular, en la dupla de comunicaciones que, sostuvo, fue la encargada de cuidar su “imagen y psiquis”: Marlis Pfeiffer y Eduardo Zúñiga. Asimismo, destacó la colaboración que tuvo de la Unidad de Víctimas y de los organismos auxiliares como Carabineros, PDI y Gendarmería.

    “Yo no puedo dar un agradecimiento personal a todos los que me acompañaron y me ayudaron en esta gestión, pero sí creo que es importante dar el mensaje de que sólo en la medida que internamente la Fiscalía que hoy dejo -que es una gran fiscalía, un grupo humano realmente notable en su dedicación y su entrega- actúe unida y coordinada con otras instituciones tendremos resultados. Si estamos separados, descoordinados, la verdad no somos nada”, dijo.

    Al cierre, además, destacó a quien lo sucederá y pidió que lo apoyen tal como lo hicieron con él. “Francisco Jacir es un gran profesional, una gran persona, no tengo ninguna duda de que le va a ir muy bien, pero no va a ser posible si no cuenta con la colaboración de todos. Sé que la va a tener, y me permito pedir lo máximo, que es lo que me apoyaron a mí. Y bueno, simplemente quiero cerrar diciendo que fue un honor haber tratado de servir a la institución, haber tratado de servir a la justicia".

    A su turno, el fiscal nacional, Ángel Valencia, también destacó los desafíos del fiscal entrante: “Confío en que Francisco, con todo su equipo, estará a la altura de las exigencias de esta jurisdicción. No me cabe ninguna duda. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte cumple un rol central en la investigación de hechos que afectan la confianza pública en las instituciones. Por ello, debemos ser particularmente exigentes con nuestros estándares”.

    De igual forma, agradeció sentidamente el trabajo realizado por el saliente fiscal Xavier Armendáriz. “Tu trabajo y tu vocación de servicio público, tu pasión por la justicia, como te decía en el último consejo general, van a ser siempre un referente, un modelo y un horizonte a seguir", comentó.

    Más sobre:Francisco JacirXavier ArmendárizÁngel ValenciaFiscalía Centro NorteMinisterio Público

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