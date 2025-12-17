Funcionario PDI fue baleado por asaltantes que irrumpieron en su casa en Pudahuel

Un violento robo tipo turbazo sufrió un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) en su domicilio en el sector de Ciudad de Los Valles en la comuna de Pudahuel.

El hecho se registró pasadas las 4:00 de la madrugada, y afectó a un comisario de la dotación de PDI Internacional Aeropuerto, quien se encontraba junto a su cónyuge.

Las víctimas estaban en el inmueble cuando ingresaron a la fuerza cinco individuos portando armas de fuego.

El teniente Pedro Hargous, de la Prefectura Santiago Occidente, explicó que cuando la víctima se percató de la presencia de los asaltantes repelió el ataque “con su armamento fiscal, donde se produce un intercambio de disparos".

Los individuos le efectuaron una cantidad indeterminada de disparos. Dos de los proyectiles alcanzaron al policía, uno en su hombro izquierdo y otro en el costado derecho del abdomen .

El prefecto Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos, aseguró que el enfrentamiento fue “violento, los sujetos irrumpen usando herramientas y la fuerza para impactar y fracturar la puerta de entrada y son sorprendidos en un enfrentamiento con armas de fuego en el hall de entrada de esta propiedad”.

Tras el ataque, los individuos huyeron del lugar en dirección desconocida. Una vez que Carabineros llegó hasta al sitio del suceso, trasladaron al policía hasta la Clínica Red Salud Las Rejas, donde se encuentra siendo intervenido y permanece fuera de riesgo vital.

Respecto a las diligencias investigativas, el fiscal Sebastián Neme, de la Fiscalía Occidente, aseguró que “se encuentran analizando las cámaras de seguridad, pero de lo que da cuenta Carabineros, que son los que llegan primeramente al sitio del suceso, es que efectivamente (los delincuentes) huyen en un vehículo marca Audi. El que mantiene un encargo vigente por el delito de robo".

El fiscal no descartó que ese mismo vehículo hubiese sido robado horas antes en la comuna de Vitacura, donde se sustrajeron tres autos de alta gama desde una residencia particular.

En consecuencia, se investiga un posible tour delictual. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

“Hay antecedentes (Tour delictual) en los reportes que nosotros tenemos el día de esta noche, los antecedentes policiales de robos que se habrían ejecutado en Vitacura, que podrían haber tenido una proyección en otras comunas de la Región Metropolitana”, sostuvo.

El ministro aseguró que las atenciones están puestas en la salud del funcionario herido en Pudahuel, “quien ha sido intervenido quirúrgicamente”.

“Los equipos médicos de Carabineros también están en contacto con los equipos de sanidad de la PDI, en el evento de que él (funcionario herido) deba ser trasladado al Hospital de Carabineros o a DIPRECA”, indicó.