Delincuentes roban tres autos de alta gama en Vitacura: se investiga un posible tour delictual

Un millonario robo realizó un grupo de delincuentes en la comuna de Vitacura durante la madrugada de este miércoles.

Según información policial, pasada la medianoche personal de servicio que trabaja en un punto fijo de la residencia del embajador de Palestina, se percató de la presencia de un grupo de antisociales en el sector.

Los delincuentes sustrajeron tres vehículos de alta gama de una residencia del lugar. La situación fue alertada precisamente por los funcionarios de seguridad.

El propietario del inmueble denunció que mientras se encontraba al interior de su casa junto a su grupo familiar, cinco antisociales con sus rostros cubiertos premunidos de armas de fuego, ingresaron forzando la puerta del cierre perimetral y posteriormente la puerta de acceso principal.

Los antisociales habrían intimidado a las víctimas, agrediendo al dueño de casa con golpes de puño en la espalda. Posteriormente sustrajeron joyas, equipos tecnológicos y computacionales, los cuales cargaron en tres vehículos de propiedad de la víctima.

Los delincuentes huyeron y fueron perseguidos por personal policial, quienes perdieron el rastro de los antisociales cerca de la comuna de Quilicura.

Lo sustraído fue avaluado en la suma de $70.000.000. La Fiscalía instruyó que personal de la Brigada investigadora de Robos e intervención Criminalística (BIRO INCRI) de la PDI efectúen las diligencias de su competencia.

Más tarde en la madrugada, se registró un robo en la comuna de Pudahuel, donde un funcionario de la PDI- dueño del inmueble asaltado- fue baleado en dos oportunidades por los delincuentes.

En consecuencia, se investiga un posible “tour delictual”. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

“Hay antecedentes (Tour delictual) en los reportes que nosotros tenemos el día de esta noche, los antecedentes policiales de robos que se habrían ejecutado en Vitacura, que podrían haber tenido una proyección en otras comunas de la Región Metropolitana”, sostuvo.

El ministro aseguró que las atenciones están puestas en la salud del funcionario herido en Pudahuel, “quien ha sido intervenido quirúrgicamente”.