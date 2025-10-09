SUSCRÍBETE
Nacional

Gajardo advierte que situaciones como la libertad condicional concedida a agresor de Nabila Rifo “minan” la confianza en la justicia

El titular de Justicia apuntó que todos los organismos públicos, "y sobre todo el sistema de justicia" deben ser cuidadosos en los beneficios que se entregan.

Daniela Silva 
Daniela Silva
FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, abordó esta jornada el recurso de amparo y de reposición presentados por el Ejecutivo luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique concediera la libertad condicional a Mauricio Ortega, condenado por la agresión contra su expareja, Nabila Rifo.

Al respecto, el secretario de Estado destacó que este tipo de casos afectan gravemente la confianza en el sistema judicial cuando no se manejan con el cuidado necesario.

“El Ministerio de la Mujer, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el día de ayer, entiendo que presentaron ambas acciones judiciales, y aquí nuevamente, nosotros hoy día tenemos un problema que es bien profundo en nuestro sistema democrático, que es la baja confianza en el sistema de justicia”, señaló, en conversación con Radio Cooperativa.

El sistema de justicia, indicó, “es uno de los pilares de cualquier sistema democrático, que todos nosotros confiemos en que cuando tenemos un problema lo vamos a resolver en la justicia, es clave”,

Y lamentablemente cuando no se es lo suficientemente cuidadoso en casos tan graves, que genera una conmoción tan grande, como el que generó el caso de Nabila Rifo, y el perpetrador de este crimen, que fue brutal, esa confianza se mina”, sostuvo.

En ese sentido, señaló, es muy relevante que en estos “todos los organismos públicos y sobre todo el sistema de justicia sea cuidadoso en estos beneficios que se entregan, porque estos beneficios si se entregan bien, no fortalecen el sistema, pero si estos beneficios se entregan con antecedentes que son contrarios a dicho, o mejor dicho, con antecedentes que no recomiendan la entrega de esos beneficios, nos generan una crisis mayor de confianza en el sistema de justicia”.

