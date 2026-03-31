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    Gendarmería llama a retiro a la subdirectora y otros dos altos mandos de la institución

    Se trata de tres coroneles quienes cumplieron 32 años de servicio al interior de la institución encabezada por el director nacional, Rubén Pérez.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Santiago 30 de septiembre 2024. Gendarmería de Chile presenta nuevos vehículos blindados para el traslado de población penal de alto riesgo, financiados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el marco del Plan Nacional para el Combate contra el Crimen Organizado Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Una serie de cambios se materializaron la tarde de este martes en Gendarmería. La institución encabezada por el director nacional, Rubén Pérez, pasó a retiro a altos oficiales de la plana mayor del organismo penitenciario.

    Los retiros cursados en el alto mando de Gendarmería, según pudo conocer La Tercera, fueron encabezados por la hasta ahora subdirectora de la institución, la coronel María Angélica Aguirre.

    El segundo cargo más alto en la institución que fue llamado a retiro, corresponde al coronel Mario Cid, inspector operativo de Gendarmería y quien estaba a cargo de la subdirección Operativa. Según la propia institución, dicho rol es la encargado de “coordinar y supervisar todas aquellas acciones vinculadas al quehacer de la subdirección”.

    Por último, también fue llamada a retiro quien era la mujer de confianza del director Pérez, la coronel Helen Leal, quien era la jefa de gabinete del director nacional de la institución.

    Según pudo conocer este medio, estos tres llamados a retiro se concretaron dado que los tres altos funcionarios cumplieron 32 años en la institución penitenciaria, tiempo en el que pasaron por diferentes áreas.

    Además, estos cambios en el alto mando se dan ad portas de que entre en vigencia la ley que traspasa Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad.

    Más sobre:GendarmeríaRubén PérezCárceles

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