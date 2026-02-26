Gendarmería remueve al director regional metropolitano y otros tres cargos tras fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago

Durante la mañana de este jueves desde Gendarmería anunciaron una serie de medidas tras la fuga de dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago, entre las cuales se encuentra la remoción del Director Regional Metropolitano.

Según informó el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, “se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación, el día de hoy, de las tres primeras jerarquías del CDP Santiago Sur: el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos”.

De acuerdo a lo que explicó Pérez, en el caso del director regional metropolitano, este sale de su cargo sin desvinculación por el momento y los tres fueron apartados de la institución a contar de hoy.

Respecto a la fuga de los sujetos, el director de Gendarmería sostuvo que “se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato".

En la ocasión, el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, también abordó la situación señalando que se realizará una intervención inmediata del recinto.

“Vamos a hacer una intervención de la penitenciaría a través de grupos especiales para poder interrumpir también el flujo interno que de alguna manera ayer y hoy día en la mañana se demostró no estaba siendo adecuadamente seguido con los protocolos que se requieren”, mencionó.

De acuerdo a lo que añadió “desde hoy día en la mañana los grupos especiales están presentes en la penitenciaría y van a seguir ahí hasta que tengamos claridad completa de que los protocolos operativos se están cumpliendo”.

Cómo fue la fuga de los reos

Al momento de abordar la fuga, el director nacional de Gendarmería la calificó como “sin precedentes, a lo menos en los últimos 30 años que llevamos de carrera”.

De acuerdo a lo que explicó, “se gesta su planificación desde la Galería 7 con una permanencia de alrededor de tres horas en una zona interna para luego sucesivamente traspasar los controles hasta alcanzar la vía pública vistiendo un uniforme compatible con el atuendo de gendarmes”.

Ante esto, señaló que estos habrían contado con una “colaboración cuyo origen habrá que determinar” y añadiendo que “están dotados entonces también de una logística para la consecución del objetivo”.