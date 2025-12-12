Gendarmería sanciona a cinco funcionarios tras liberación de condenado por microtráfico de drogas en cárcel de Rancagua

Luego de que esta mañana Gendarmería transparentara que un reo fue liberado por error de la cárcel de Rancagua el martes 9 de diciembre, la institución informó que cinco funcionarios fueron sancionados por este hecho.

En una conferencia de prensa, la subdirectora operativa de Gendarmería, María Angélica Aguirre, reconoció que “si bien es cierto, es un error inaceptable para nosotros como funcionarios penitenciarios, se han tomado hasta la fecha las medidas correspondientes”.

“También a la fecha han sido sancionados cinco funcionarios de manera inmediata. Eso implica tres oficiales y dos funcionarios de la planta de suboficiales y gendarmes (...) Las sanciones son las inmediatas y corresponde una nota de demérito por el procedimiento mal ejecutado“, añadió.

Respecto del error, detalló que este se originó porque una funcionaria -quien está dentro del grupo de los sancionados- malinterpretó un documento que cambiaba el estatus de imputado a condenado. La funcionaria, según informó Aguirre, se desempeña la Oficina de Registro y Movimiento de la Población Penal del complejo Rancagua, correspondiente al Área de Proceso de Imputados.

En cuanto al reo, de nombre David Marín, comunicó que su condena era de cinco años y un día por microtráfico de drogas en pequeñas cantidades y que ya hay una orden de captura en su contra.