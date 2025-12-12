VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    Desde Gendarmería anunciaron que ya se despachó la orden de captura en contra del interno.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Un reo fue liberado, presuntamente, por un error de la cárcel de Rancagua, Región de O’Higgins.

    Según informó Gendarmería de Chile mediante una declaración pública, “se cursó la libertad de un imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal“.

    “Tras percatarse del hecho, la institución realizó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, mientras que el Juzgado de Garantía de Graneros despachó una orden de detención a ambas policías”, anunciaron.

    Imagen referencial de cárcel. Foto: Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    Adicionalmente, comunicaron la apertura de un sumario administrativo para aclarar las circunstancias en torno a esta excarcelación y determinar las eventuales responsabilidades, así como sus sanciones.

    De momento, no ha sido informado el delito que mantenía al imputado bajo prisión preventiva. Está previsto que las autoridades de Gendarmería entreguen más antecedentes en una conferencia de prensa al mediodía.

    Mejía fue capturado en Colombia a mediados de agosto y está a la espera de ser extraditado.

    Durante este año, al menos han sido tres los casos más mediáticos de excarcelaciones por presuntos errores. En julio, fue liberado Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como uno de los sicarios del empresario José Reyes Ossa, apodado como “El Rey de Meiggs”. Mejía fue capturado en Colombia a mediados de agosto y está a la espera de ser extraditado.

    El 13 de agosto, se reveló que otros dos reos, uno preso en la Región de Atacama por delitos de robo y otro en La Serena por microtráfico de drogas, fueron liberados. Ambos fueron recapturados en los días sucesivos a su excarcelación.

    Otro de los casos sucedió también a mediados de agosto. En esa oportunidad, tres internos clasificados como de alta peligrosidad huyeron en una tirolesa artesanal desde el penal de Valparaíso. Luego de ser capturados, fueron puestos nuevamente en prisión en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago.

    Más sobre:ReoGendarmeríaRancagua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Consorcio podría convertirse en el tercer accionista de ABC

    Proyecto Volta de US$2.500 millones recibe aprobación ambiental: comenzaría producción de amoniaco verde en 2029

    Lo más leído

    1.
    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    “La verdad me ha hecho libre”: Felipe Berríos valora fallo del Vaticano y llama a denunciar delitos sexuales “sin farandulización”

    2.
    Condenan a 15 años de cárcel a dos sujetos que mataron a repartidor de gas en Cerro Navia

    Condenan a 15 años de cárcel a dos sujetos que mataron a repartidor de gas en Cerro Navia

    3.
    Monsalve reclama cierre de investigación no informado y considera que avance a juicio oral es “fundamental” para demostrar su inocencia

    Monsalve reclama cierre de investigación no informado y considera que avance a juicio oral es “fundamental” para demostrar su inocencia

    4.
    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    Comisión revisora de acusación constitucional contra juez Simpertigue reitera votación sobre procedencia del libelo

    5.
    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Kast afirma que “hay 1.200.000 personas asesinadas”, 40 mil muertos en listas de espera y un millón de desempleados: falso ❌

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 11 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Algunos supermercados cierran temprano este sábado: revisa los horarios por la segunda vuelta

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal
    Chile

    Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

    ¿Hay Ley Seca el fin de semana por la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tras acusaciones de Monsalve: gobierno apunta a que “cualquier situación que se quiera plantear”, están las instituciones para hacerlo

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería
    Negocios

    Comité de Ministro votará el próximo miércoles el futuro de Maratué, el proyecto inmobiliario de familia Lería

    El testamento que dejó Fernando Larrain Peña hace 15 años

    ¿Cuánto paga un triunfo de Jara o Kast en las apuestas? Las probabilidades en Polymarket ad portas de la elección

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025
    Tendencias

    Revisa aquí la lista completa de los ganadores del The Game Awards 2025

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué significa que Disney invierta en OpenAI, la empresa madre de ChatGPT

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026
    El Deportivo

    Qué es la “Ley Tiago Nunes” que se aprobó en el Consejo de Presidentes de cara a la temporada 2026

    “Dueños y señores del encuentro”: en España elogian la propuesta del Betis de Manuel Pellegrini en la Europa League

    La primera gran batalla del mercado de pases: Colo Colo sale al paso de la UC y presenta oferta por Matías Palavecino

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026
    Cultura y entretención

    Iron Maiden anuncia el lugar y la fecha de su regreso a Chile en 2026

    El hilo fantasma: la nueva vida de la película que abrumó a Daniel Day-Lewis y lo hizo retirarse del cine

    Natalino cierra su año con un nuevo single

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad
    Mundo

    Por qué la inteligencia de Dinamarca clasifica a los Estados Unidos de Trump como un riesgo para la seguridad

    Venezuela acusa a Estados Unidos de suspender los vuelos de deportación de migrantes venezolanos

    EE.UU. afirma que pretende incautar el petróleo del buque intervenido frente a Venezuela

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro
    Paula

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor