Liberan a reo desde cárcel de Rancagua: Gendarmería habría malinterpretado documento del tribunal

Un reo fue liberado, presuntamente, por un error de la cárcel de Rancagua, Región de O’Higgins.

Según informó Gendarmería de Chile mediante una declaración pública, “se cursó la libertad de un imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal “.

“Tras percatarse del hecho, la institución realizó la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, mientras que el Juzgado de Garantía de Graneros despachó una orden de detención a ambas policías”, anunciaron.

Imagen referencial de cárcel. Foto: Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

Adicionalmente, comunicaron la apertura de un sumario administrativo para aclarar las circunstancias en torno a esta excarcelación y determinar las eventuales responsabilidades, así como sus sanciones.

De momento, no ha sido informado el delito que mantenía al imputado bajo prisión preventiva. Está previsto que las autoridades de Gendarmería entreguen más antecedentes en una conferencia de prensa al mediodía.

Mejía fue capturado en Colombia a mediados de agosto y está a la espera de ser extraditado.

Durante este año, al menos han sido tres los casos más mediáticos de excarcelaciones por presuntos errores. En julio, fue liberado Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como uno de los sicarios del empresario José Reyes Ossa, apodado como “El Rey de Meiggs”. Mejía fue capturado en Colombia a mediados de agosto y está a la espera de ser extraditado.

El 13 de agosto, se reveló que otros dos reos, uno preso en la Región de Atacama por delitos de robo y otro en La Serena por microtráfico de drogas, fueron liberados. Ambos fueron recapturados en los días sucesivos a su excarcelación.

Otro de los casos sucedió también a mediados de agosto. En esa oportunidad, tres internos clasificados como de alta peligrosidad huyeron en una tirolesa artesanal desde el penal de Valparaíso. Luego de ser capturados, fueron puestos nuevamente en prisión en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago.