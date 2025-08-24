SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

A las 22:15 horas de este sábado se concretó el ingreso de los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago. El operativo se realizó sin incidentes y con un amplio despliegue policial.

Por 
Roberto Martínez

A las 22.15 horas de este sábado se efectuó con éxito el traslado de los tres internos de alta peligrosidad que hace poco más de una semana se habían fugado del penal de Valparaíso. Los reos ingresaron al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, donde continuarán cumpliendo sus condenas.

El procedimiento fue ejecutado por personal de Gendarmería, con apoyo de la Prefectura Central, Radiopatrullas, GOPE y Prefectura Aérea de Carabineros, y se desarrolló sin novedades ni incidentes.

Horas antes, durante la madrugada, los tres prófugos fueron detenidos en la plaza de peaje El Totoral, en Copiapó, gracias a un operativo conjunto del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“El día de hoy a la 1.20 am en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó, se produjo la detención de don Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda”, detalló el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

En el mismo vehículo fue arrestado Nelson Orellana (57), chofer que los trasladaba y que también será formalizado por su eventual participación en la fuga.

El escape cinematográfico

Los tres internos permanecían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto, cuando cortaron los barrotes de sus celdas y huyeron por una tirolesa artesanal instalada desde el techo de un módulo hasta un vehículo estacionado en el exterior del penal.

Se trataba de Juan González Quezada, condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor David Florido en 2022; Jairo González Miranda, sentenciado a la misma pena por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; y Claudio Fornes Vicuña, condenado a tres años y un día por tráfico de drogas, además de estar imputado por robo con homicidio.

Procesos judiciales en curso

Durante la jornada, el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió que los tres condenados sean trasladados al REPAS, en la capital del país, y que asistan de manera telemática a la audiencia de formalización fijada para el martes 26 de agosto.

Asimismo, la jueza Verónica Rivera amplió la detención del chofer Nelson Orellana hasta ese mismo día, cuando será formalizado por su eventual rol en la fuga.

Tras la evasión, Fiscalía y Carabineros desplegaron diversas diligencias investigativas, incluyendo interceptaciones telefónicas, levantamiento de evidencia biológica, incautaciones a familiares y controles vehiculares en distintos puntos del país.

Con la recaptura y traslado de los fugitivos, el foco ahora está en esclarecer la red de apoyo externa que posibilitó la fuga y en revisar las falencias de seguridad de la cárcel de Valparaíso, cuestionada por el escape de tres internos considerados de alta peligrosidad.

Más sobre:Reos fugadosCárcel de ValparaísoREPASGendarmeríaCarabinerosClaudio FornesJuan GonzálezJairo González

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso
Chile

Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

Balacera en El Bosque deja un fallecido y tres personas heridas: hay un menor de edad herido a bala

PS responde a Mulet y defiende acuerdo unitario de listas parlamentarias del oficialismo

El día después de Marcel
Negocios

El día después de Marcel

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja
El Deportivo

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

El origen de una macabra y traumática noche en Avellaneda y las frenéticas horas posteriores a la tragedia

José Ramón Correa: “Nuestros hinchas creyeron ver a la policía y sentirse seguros, pero cayeron en las peores manos”

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”
Cultura y entretención

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

El regreso de Karl Ove Knausgård: una novela de ideas con preguntas sobre la muerte, la ciencia y la familia

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos
Mundo

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

“Poseen una capacidad de combate superior”: Corea del Norte anuncia el lanzamiento de dos nuevos tipos de misiles

Las autoridades de Gaza elevan a más de 62.600 los muertos por la ofensiva israelí

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo