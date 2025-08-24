Trasladan a prisión de alta seguridad a los tres reos fugados de cárcel de Valparaíso

A las 22.15 horas de este sábado se efectuó con éxito el traslado de los tres internos de alta peligrosidad que hace poco más de una semana se habían fugado del penal de Valparaíso. Los reos ingresaron al Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), en Santiago, donde continuarán cumpliendo sus condenas.

El procedimiento fue ejecutado por personal de Gendarmería, con apoyo de la Prefectura Central, Radiopatrullas, GOPE y Prefectura Aérea de Carabineros, y se desarrolló sin novedades ni incidentes.

Horas antes, durante la madrugada, los tres prófugos fueron detenidos en la plaza de peaje El Totoral, en Copiapó, gracias a un operativo conjunto del OS-9 de Carabineros y la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“El día de hoy a la 1.20 am en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó, se produjo la detención de don Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda”, detalló el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

En el mismo vehículo fue arrestado Nelson Orellana (57), chofer que los trasladaba y que también será formalizado por su eventual participación en la fuga.

El escape cinematográfico

Los tres internos permanecían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto, cuando cortaron los barrotes de sus celdas y huyeron por una tirolesa artesanal instalada desde el techo de un módulo hasta un vehículo estacionado en el exterior del penal.

Se trataba de Juan González Quezada, condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor David Florido en 2022; Jairo González Miranda, sentenciado a la misma pena por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019; y Claudio Fornes Vicuña, condenado a tres años y un día por tráfico de drogas, además de estar imputado por robo con homicidio.

Procesos judiciales en curso

Durante la jornada, el Juzgado de Garantía de Valparaíso resolvió que los tres condenados sean trasladados al REPAS, en la capital del país, y que asistan de manera telemática a la audiencia de formalización fijada para el martes 26 de agosto.

Asimismo, la jueza Verónica Rivera amplió la detención del chofer Nelson Orellana hasta ese mismo día, cuando será formalizado por su eventual rol en la fuga.

Tras la evasión, Fiscalía y Carabineros desplegaron diversas diligencias investigativas, incluyendo interceptaciones telefónicas, levantamiento de evidencia biológica, incautaciones a familiares y controles vehiculares en distintos puntos del país.

Con la recaptura y traslado de los fugitivos, el foco ahora está en esclarecer la red de apoyo externa que posibilitó la fuga y en revisar las falencias de seguridad de la cárcel de Valparaíso, cuestionada por el escape de tres internos considerados de alta peligrosidad.