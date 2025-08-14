Fiscalía indaga dos nuevas liberaciones de reos por error: uno de ellos permanece prófugo

En la cárcel de La Serena cumplía condena uno de los reos liberados por error.

Tras la polémica liberación en julio pasado del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, sindicado como uno de los sicarios que el pasado 19 de junio dio muerte al “Rey de Meiggs”, esta jornada fueron revelados otros dos casos de reos que fueron puestos en libertad por error.

Cabe recordar que Mejía Hernández fue liberado el pasado 10 de julio tras detectarse un error en su documento de ingreso al penal Santiago 1, emitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Tras esto, se dirigió a Arica para luego salir del país y hasta la fecha se mantiene prófugo de la justicia.

Y esta jornada, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó dos nuevos casos de presuntos errores administrativos que culminaron en la liberación de presidiarios en cárceles de Copiapó y La Serena.

El primer caso se registró en la capital de la Región de Atacama, donde un sujeto identificado como M.A.F.B. fue liberado tras cumplir una condena de 41 días de cárcel por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. Esto, a pesar de que existía una orden judicial de que cumpliera, de manera inmediata, otra condena de 541 días de presidio por receptación.

Sin embargo, logró ser recapturado y volvió a prisión.

En La Serena, en tanto, el reo identificado como L.A.S.L., mientras cumplía una condena por tráfico de drogas, fue formalizado por microtráfico y tenencia de celular, luego de que se le encontrara droga y el aparato telefónico al interior del penal. A pesar de que el tribunal dictaminó su prisión preventiva por estos últimos ilícitos, fue dejado en libertad tras cumplir la primera condena.

Actualmente, se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.

Al respecto, el ministro Gajardo informó que ambos casos se encuentran actualmente en investigación.