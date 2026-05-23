Germán Codina: “Habiendo repetido tanto los diagnósticos, espero que el ministro Arrau se concentre en las soluciones”

El paso de ser alcalde a delegado presidencial de la Región Metropolitana, para Germán Codina se explica como “un reconocimiento” a su labor en una de las comunas más populosas del país: Puente Alto. Como buen exalcalde, desde su nuevo rol ha querido privilegiar el terreno, por ejemplo entregando directamente fondos sociales o recorriendo con los vecinos los alrededores de los estadios.

A poco más de dos meses de asumir la representación del Ejecutivo en la capital, Codina afirma que en este tiempo le “ha tocado abordar muchos anhelos ciudadanos“, ya que la gente espera mucho del gobierno.

¿Cómo encontró la delegación y el escenario delictual de la región cuando llegó?

La Región Metropolitana registra el 50% de los procedimientos y delitos del país. Entonces es una situación compleja y hemos tenido un trabajo estrecho junto al Ministerio de Seguridad y un trabajo directo con los distintos municipios. Hoy día tenemos puestos nuestros esfuerzos en lograr que la coordinación intersectorial, que es propia de las delegaciones, nos permita ir avanzando en mejorar la presencia del Estado y que sea más efectiva y eficiente.

¿Qué se ha hecho para lograr ese objetivo?

Hemos desarrollado coordinaciones para actuar en espacios que, lamentablemente en algunos casos, han sido tomados por los tentáculos del crimen organizado. Así como se produjo una intervención, por ejemplo en Meiggs, estamos colaborando con la Municipalidad de Santiago, Recoleta e Independencia para recuperar toda la zona de La Vega, Mercado Central, Estación Mapocho, que se denomina La Chimba. También el sector de Franklin.

Pablo Vásquez R.

El Ministerio de Seguridad tuvo una compleja instalación. ¿Eso generó repercusiones en la delegación?

Un elemento fundamental que me toca como delegado es escuchar permanentemente a los alcaldes sobre la necesidad de más dotación policial. En estos dos meses, tanto la exministra como el subsecretario lograron levantar propuestas concretas para eso. Espero que lo profundice el nuevo ministro Martín Arrau, del que tengo la mejor de las opiniones.

Esta semana fue el cambio de gabinete. ¿Usted coincide en que la permanencia de la exministra Steinert no daba para más?

Tengo como principio de vida no hacer leña del árbol caído. Voy a hablar del futuro y que es promisorio. Lo que veo es un presidente que muestra su liderazgo, toma decisiones y que, obviamente, detecta situaciones que cree que hay que ir corrigiendo.

¿Fue un error haber nombrado a la exfiscal Steinert como ministra de Seguridad?

No me voy a referir a ni calificar decisiones que él ha tomado en el rango de sus atribuciones, que son exclusivas.

Usted dice que la gente espera mucho de esta administración. ¿Qué tan golpeada queda la imagen del gobierno en seguridad por el tema de la exministra?

El presidente ha cumplido sus compromisos. Concurrió personalmente al norte para iniciar el Plan Escudo Fronterizo, se preocupó de que se generaran políticas para volver a fortalecer y mejorar el ingreso de jóvenes a Carabineros y la PDI. Estas son claramente decisiones que van en el sentido correcto.

Pablo Vásquez R.

¿En qué espera que se note el cambio de timón con la llegada de Arrau?

Lo primero que me gustaría es que, a diferencia de lo que sufrió la exvocera y también la exministra (Steinert), es que si se opina de él, sea por su gestión y no por aspectos personales. En segundo lugar, lo más importante es que el presidente le ha colocado la urgencia de abordar la crisis de seguridad que tiene nuestro país. Lo que espero es que, habiendo repetido tanto los diagnósticos, que el ministro se concentre en las soluciones. Y como lo conozco, estoy seguro de que así va a ser.

La delegación enfrenta manifestaciones y tomas estudiantiles. ¿Qué se hará respecto a esa violencia?

El Ministerio de Educación tiene un gran desafío con la situación que está afectando sobre todo a los establecimientos emblemáticos. Hemos tenido consenso en desalojar los establecimientos de educación para permitir que los estudiantes no vean afectado su proceso educativo.

¿Eso es un criterio establecido, ante cualquier toma, se ordena el desalojo?

Los que de verdad pensamos en que la educación pública es importante, tenemos que tomar todas las acciones necesarias para darle continuidad al proceso educativo.

En algún momento se planteó la necesidad de una fiscal preferente para investigar a los “overoles blancos”. ¿Lo han solicitado?

Nosotros sostuvimos una reunión con el fiscal de flagrancia. Sabemos que contamos con toda la colaboración del Ministerio Público. Vamos a ser implacables en perseguir a quienes quieran destruir la educación pública.

¿Cree que un fiscal especial permitiría abordar de mejor manera el fenómeno?

Lo más importante es que las policías desarrollen bien su labor de inteligencia. También que la ANI pueda aportar antecedentes que permitan capturar a quienes desafían no solamente a las autoridades del mismo colegio, sino que desafían el derecho de sus compañeros a recibir una buena educación pública.

Pablo Vásquez R.

Anunció el regreso del público visitante a los estadios. ¿Qué se tuvo en cuenta para tomar esa decisión?

Hay muchas cosas que en nuestro país se han ido normalizando, pero no por eso están bien. Normalizar que en el fútbol solo pueden concurrir hinchas de uno de los equipos es desvirtuar lo que se debe vivir en un campo deportivo. Lo que hay que hacer es condenar a los violentos y esforzarse por abrir las puertas a las familias. Nunca hay que dar por perdida ninguna batalla. Esconder la cabeza como el avestruz, negando la asistencia de hinchas de visita, sería dar por perdida la batalla.

¿Qué medidas vienen?

Nosotros en esto vamos a aplicar mano dura. Los que tienen que ir tras las rejas son los violentos, los que han hecho de la barra brava el espacio para la comisión de delitos. Vamos a trabajar en conjunto con quienes quieran sumarse. Entendemos que los clubes deben cumplir con ciertas condiciones, entre ellas una que nos interesa masificar es el control biométrico para el ingreso a los estadios.