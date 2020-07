Gestión de la pandemia y críticas al Presidente Piñera son los temas más debatidos en redes sociales

Interbarómetro es un informe mensual elaborado por el Observatorio de Política y Redes Sociales de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central. Conozca los principales resultados del informe de junio.

El martes 23 de junio marcó un peak de emisión en el que se superaron los 550 mil documentos durante el día. Un gran porcentaje de la actividad tuvo relación con la polémica por el funeral del ex arzobispo Bernardino Piñera, donde los internautas acusaron que no se cumplió el protocolo. Además, de la admisibilidad de la querella del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue contra el Presidente Sebastián Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich en la que se les acusa a ambos de ser responsables de las víctimas mortales de COVID-19.

Nicolás Freire, cientista político, y director del Observatorio de Política y Redes Sociales de la Universidad Central sostiene que estos datos revelan que fue un mes negativo para el Presidente Sebastián Piñera. De hecho, el mandatario obtiene un 84% de menciones negativas. Los internautas hicieron críticas a los métodos y estrategias para enfrentar la pandemia y a la falta de liderazgo por parte del Presidente.

Figuras políticas y partidos

En cuanto al ránking de actores más mencionados lideran las menciones Sebastián Piñera, Nelson Orellana, Michelle Bachelet, Jaime Mañalich y Enrique Paris. En el centro de la conversación política digital está la gestión de la crisis sanitaria. De allí se entiende la aparición de nombres, como Enrique Paris, Jaime Mañalich e Izkia Siches. “La Presidenta del Colegio Médico de Chile ocupa un lugar central en la conversación. Se habla de ella como un concepto crítico a la gestión de la pandemia”, analiza.

Destaca la mención de Nelson Orellana, alcalde de Til Til, quien falleció recientemente. “Hubo una conversación más empática. Lo que desmitifica que no hay solo odio, como se suele decir sobre las redes sociales”, agrega.

En el ranking de partidos y movimientos políticos lidera en menciones Evópoli. “Claramente está sobrerepresentado. Tiene que ver no con la centralidad, sino que con la crítica de los ministros Evópoli que están en el gobierno, como Felipe Briones y Gonzalo Blumel. Llama la atención su aparición, ya que no es electoralmente el primero ni el segundo partido dentro de la coalición”, puntualiza.

“La conversación en las redes está polarizada sobre Piñera”, enfatiza. Respecto a la mención de la ex presidenta Michelle Bachelet, Freire explica que ella siempre figura, ya que es la imagen antagónica a Sebastián Piñera. “Es normal que esté entre los cuatro primeros”, añade.

“Existe una audiencia negativa hacia Sebastián Piñera en las redes sociales. No hay alguien que haga menciones positivas o lo defienda. Hoy ese terreno está entregado. La barra de Piñera está dormida o la otra grita mucho”, reflexiona Freire. De hecho, una de las cuentas que más habla de Piñera es @bot_pinera que publica una cuenta regresiva para lo que queda de su mandato.

Otro aspecto llamativo es que en los primeros tres años nunca había desaparecido José Antonio Kast del ranking. “Este dato confirma que no es verdad que la red esté polarizada. O si no aparecería”, reflexiona Freire.

Más información en: www.politicayredessociales.cl/interbarometro-junio-2020