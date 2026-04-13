Orrego sostiene que en gobierno de Boric “no hubo voluntad política” para implementar plan de pistolas taser

Durante la mañana de este lunes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio a conocer un plan en el cual se destinarán $250 millones para dotar a Carabineros de pistolas taser. En la oportunidad, también acusó a la administración anterior de “falta de voluntad política” para concretar su implementación.

En la presentación del plan, que involucrará la adquisición de 60 de estos dispositivos electrónicos de inmovilización temporal (DEIT) por parte de Carabineros, Orrego sostuvo que “nosotros vimos durante muchos años que se hablaba de estos dispositivos, pero no había voluntad política para sacarlo adelante".

En la ocasión, Orrego mencionó que pese a que estos dispositivos se utilizan en más de 100 países, en Chile su incorporación se postergó durante años bajo distintas justificaciones. “Primero se dijo que faltaban normas de uso de la fuerza, después que faltaban reglamentos (...) Se anunció un piloto que nunca se hizo”, afirmó.

“¿Por qué 100 países del mundo ocupan estos dispositivos hace años y en Chile todavía no? Para mí es incomprensible y yo lo reduzco en una palabra o una frase, no hubo voluntad política de implementarlo", agregó el Gobernador.

Además explicó que “la gran excusa que había en su momento de que, como no había capacitación, no se podía ocupar. Insisto, era una excusa porque hoy día no solamente vamos a comprar estos dispositivos, sino que además se va a capacitar a los carabineros que lo van a ocupar”.

En tanto, el jefe de zona Metropolitana, general inspector Manuel Cifuentes, destacó la implementación señalando que “nos va a permitir lograr, en casos de agresiones activas a carabineros, poder inmovilizar temporalmente al potencial agresor”.

“Estas tecnologías nosotros las vemos con mucho interés de incorporarlas en el cargo institucional de los carabineros para los efectos de tener un arma, como les he señalado, de rango intermedio, que nos permita evitar el uso de las armas letales”, agregó.

En cuanto a los plazos, desde la institución indicaron que el proceso contempla una licitación pública, por lo que estiman que los dispositivos podrían estar disponibles en un plazo de tres a cuatro meses.