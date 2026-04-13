SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Orrego sostiene que en gobierno de Boric “no hubo voluntad política” para implementar plan de pistolas taser

    El gobernador anunció un plan con el cual se destinarán $250 millones para la compra de estos dispositivos en Carabineros.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este lunes, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio a conocer un plan en el cual se destinarán $250 millones para dotar a Carabineros de pistolas taser. En la oportunidad, también acusó a la administración anterior de “falta de voluntad política” para concretar su implementación.

    En la presentación del plan, que involucrará la adquisición de 60 de estos dispositivos electrónicos de inmovilización temporal (DEIT) por parte de Carabineros, Orrego sostuvo que “nosotros vimos durante muchos años que se hablaba de estos dispositivos, pero no había voluntad política para sacarlo adelante".

    En la ocasión, Orrego mencionó que pese a que estos dispositivos se utilizan en más de 100 países, en Chile su incorporación se postergó durante años bajo distintas justificaciones. “Primero se dijo que faltaban normas de uso de la fuerza, después que faltaban reglamentos (...) Se anunció un piloto que nunca se hizo”, afirmó.

    “¿Por qué 100 países del mundo ocupan estos dispositivos hace años y en Chile todavía no? Para mí es incomprensible y yo lo reduzco en una palabra o una frase, no hubo voluntad política de implementarlo", agregó el Gobernador.

    Además explicó que “la gran excusa que había en su momento de que, como no había capacitación, no se podía ocupar. Insisto, era una excusa porque hoy día no solamente vamos a comprar estos dispositivos, sino que además se va a capacitar a los carabineros que lo van a ocupar”.

    En tanto, el jefe de zona Metropolitana, general inspector Manuel Cifuentes, destacó la implementación señalando que “nos va a permitir lograr, en casos de agresiones activas a carabineros, poder inmovilizar temporalmente al potencial agresor”.

    “Estas tecnologías nosotros las vemos con mucho interés de incorporarlas en el cargo institucional de los carabineros para los efectos de tener un arma, como les he señalado, de rango intermedio, que nos permita evitar el uso de las armas letales”, agregó.

    En cuanto a los plazos, desde la institución indicaron que el proceso contempla una licitación pública, por lo que estiman que los dispositivos podrían estar disponibles en un plazo de tres a cuatro meses.

    Más sobre:Claudio OrregoPistolas TaserCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Producción de petróleo de la OPEP anota su mayor caída desde la pandemia

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienza el periodo de apelación a los resultados del Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Vuelve el Día del Cine con entradas desde $2.000: revisa las fechas y cuándo es la preventa

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast
    Chile

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Tribunal decreta prisión preventiva para tío de Francisca Millahual: sujeto afirma que víctima jugaba con el arma y se disparó

    Quiroz anfitrión: el reservado encuentro del ministro con los partidos para explicar la megarreforma

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”
    Negocios

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    CMF publica normativa que elimina fricciones para el desarrollo del mercado de repos y de securitizaciones

    Andrés Trautmann, country head de Santander: “Chile enfrenta desafíos en crecimiento, productividad e inversión”

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026
    Tendencias

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense
    El Deportivo

    Cristián Galaz y Piero Maza, en la mira: el telefonazo de Tobar a los árbitros del polémico partido de la U ante Ñublense

    Justo Giani aborda el desafío de la UC ante Cruzeiro en la Copa Libertadores: “Empezar a sacar cuentas es un error”

    “Es una situación que no esperábamos enfrentar”: Palestino celebra el fin de la deuda de Atlético Mineiro por Iván Román

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos
    Cultura y entretención

    El tibio regreso de Euphoria: sin Jules y con una dedicatoria a sus actores fallecidos

    Músico de No Doubt revela que padece Parkinson: “La buena noticia es que aún puedo tocar”

    Karol G hace historia en el festival Coachella con show que reivindica al mundo latino

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza
    Mundo

    Informe de la ONU advierte que la guerra con Irán podría sumir a 32 millones de personas en la pobreza

    Las razones y riesgos tras la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

    Fuerzas Armadas de Irán tildan de “piratería” el anuncio de Estados Unidos sobre el bloqueo al estrecho de Ormuz

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones