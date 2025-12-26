Gobierno condena que Israel haya legalizado 19 nuevos asentamientos en territorios palestinos de Cisjordania

El gobierno de Chile expresó este viernes su rechazo a la decisión recientemente adoptada por Israel referente a legalizar 19 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania, una de las dos regiones que conforma el Estado de Palestina.

Junto con manifestar una “enérgica condena”, el Ejecutivo criticó que “esta medida unilateral no solo viola el derecho internacional, sino que constituye también un obstáculo para la consecución de una paz justa, duradera y ampliamente respaldada por la comunidad internacional”.

“Chile reitera su preocupación por la continuación de estas prácticas en territorios ocupados, que son incompatibles con las normas internacionales aplicables”, expresaron.

El Ejecutivo también hizo alusión al histórico conflicto entre ambos pueblos, que tuvo como consecuencia más importante el estallido de la guerra entre Israel y Hamas hace ya dos años, reafirmando su “firme compromiso con la solución de dos Estados, que puedan coexistir en paz y seguridad dentro de fronteras reconocidas internacionalmente, como única vía sostenible para poner fin al prolongado conflicto”.

“En esta línea, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto irrestricto al derecho internacional, las resoluciones de las Naciones Unidas y los esfuerzos multilaterales destinados a avanzar hacia una paz integral, justa y sostenible entre israelíes y palestinos”, cerraron.