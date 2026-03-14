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    Nacional

    Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno

    En total, se trata de 40 nombramientos, los que fueron informadas por el Ministerio del Interior.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gobierno del Presidente José Antonio Kast continúa su proceso de instalación y durante este viernes, informó del nombramiento de los delegados presidenciales provinciales.

    En total, se trata de 40 designaciones, las que fueron informadas desde el Ministerio de Interior.

    Cabe recordar que los delegados presidenciales provinciales son los representantes del jefe de Estado en las provincias y se encuentra subordinado al delegado presidencial regional.

    A los designados les corresponde ejercer la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, dirigir las tereas del gobierno interior relativas a mantener el orden público, la seguridad de las personas, solicitando el apoyo de las instituciones de la fuerza pública, si así lo requiere; entre otras tareas de autorización y coordinación de eventos públicos.

    Delegados presidenciales provinciales:

    Región de Arica y Parinacota

    Parinacota: Sebastián Huerta

    Región de Tarapacá

    Tamarugal: Karen Heyne Bolados

    Región de Antofagasta

    El Loa: Cristián Ramírez

    Tocopilla: Daniela Vecchiola

    Región de Atacama

    Huasco: Juan Donoso

    Chañaral: Sebastián Urrejola

    Región de Coquimbo

    Limarí: Ivonne Guerra

    Choapa: Cristián Rondanelli

    Región de Valparaíso

    Quillota: Pilar Cuevas

    San Antonio: Soledad Loyola

    San Felipe: Sebastián Caldera

    Los Andes: Ricardo Figueroa

    Petorca: Andrés Soza

    Isla de Pascua: Mai Teao

    Marga Marga: Gonzalo Azancot

    Región Metropolitana

    Maipo: María Francisca Rubio

    Cordillera: María Angélica Villadangos

    Talagante: Anne Marie Müller

    Melipilla: Gastón Levuy

    Chacabuco: Cristóbal Saavedra

    Región de O’Higgins

    Colchagua: Mauricio Donoso

    Cardenal Caro: Patricio Arenas

    Región del Maule

    Linares: Cristián González

    Curicó: Óscar Águila

    Cauquenes: Simón Recabal

    Región de Ñuble

    Itata: Tomás Landaeta

    Punilla: Cristóbal Jardua

    Región del Biobío

    Biobío: Juan Pablo Mellado

    Arauco: Pedro Marileo

    Región de La Araucanía

    Malleco: Víctor Manoli

    Región de Los Ríos

    Ranco: Álex Valderrama

    Región de Los Lagos

    Osorno: Alejandro Rehbein

    Chiloé: Fernando Bórquez

    Palena: Marcelo Cifuentes

    Región de Aysén

    Aysén: Eligio Montecinos

    General Carrera: Jorge Abello

    Capitán Prat: Roberto Recabal

    Región de Magallanes y la Antártica Chilena

    Última Esperanza: Liber Lazo

    Tierra del Fuego: Margarita Norambuena

    Antártica chilena: Rodolfo Moncada

    Más sobre:GobiernoDelegados presidenciales provincialesnombramientos

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