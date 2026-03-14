Presidente Kast designa a los nuevos delegados presidenciales provinciales de su gobierno
En total, se trata de 40 nombramientos, los que fueron informadas por el Ministerio del Interior.
El gobierno del Presidente José Antonio Kast continúa su proceso de instalación y durante este viernes, informó del nombramiento de los delegados presidenciales provinciales.
En total, se trata de 40 designaciones, las que fueron informadas desde el Ministerio de Interior.
Cabe recordar que los delegados presidenciales provinciales son los representantes del jefe de Estado en las provincias y se encuentra subordinado al delegado presidencial regional.
A los designados les corresponde ejercer la supervigilancia de los servicios públicos existentes en la provincia, dirigir las tereas del gobierno interior relativas a mantener el orden público, la seguridad de las personas, solicitando el apoyo de las instituciones de la fuerza pública, si así lo requiere; entre otras tareas de autorización y coordinación de eventos públicos.
Delegados presidenciales provinciales:
Región de Arica y Parinacota
Parinacota: Sebastián Huerta
Región de Tarapacá
Tamarugal: Karen Heyne Bolados
Región de Antofagasta
El Loa: Cristián Ramírez
Tocopilla: Daniela Vecchiola
Región de Atacama
Huasco: Juan Donoso
Chañaral: Sebastián Urrejola
Región de Coquimbo
Limarí: Ivonne Guerra
Choapa: Cristián Rondanelli
Región de Valparaíso
Quillota: Pilar Cuevas
San Antonio: Soledad Loyola
San Felipe: Sebastián Caldera
Los Andes: Ricardo Figueroa
Petorca: Andrés Soza
Isla de Pascua: Mai Teao
Marga Marga: Gonzalo Azancot
Región Metropolitana
Maipo: María Francisca Rubio
Cordillera: María Angélica Villadangos
Talagante: Anne Marie Müller
Melipilla: Gastón Levuy
Chacabuco: Cristóbal Saavedra
Región de O’Higgins
Colchagua: Mauricio Donoso
Cardenal Caro: Patricio Arenas
Región del Maule
Linares: Cristián González
Curicó: Óscar Águila
Cauquenes: Simón Recabal
Región de Ñuble
Itata: Tomás Landaeta
Punilla: Cristóbal Jardua
Región del Biobío
Biobío: Juan Pablo Mellado
Arauco: Pedro Marileo
Región de La Araucanía
Malleco: Víctor Manoli
Región de Los Ríos
Ranco: Álex Valderrama
Región de Los Lagos
Osorno: Alejandro Rehbein
Chiloé: Fernando Bórquez
Palena: Marcelo Cifuentes
Región de Aysén
Aysén: Eligio Montecinos
General Carrera: Jorge Abello
Capitán Prat: Roberto Recabal
Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Última Esperanza: Liber Lazo
Tierra del Fuego: Margarita Norambuena
Antártica chilena: Rodolfo Moncada
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