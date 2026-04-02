Gobierno de Santiago comienza plan de recuperación de fachadas en el barrio Concha y Toro

En el marco del Proyecto Nueva Alameda, esta semana el Gobierno de Santiago dio inicio a los trabajos de limpieza y recuperación de fachadas en el barrio Concha y Toro.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que “tener espacios cuidados transmite seguridad y protección del Estado”. En ese sentido, destacó la “revitalización del barrio Concha y Toro”.

En detalle, el proyecto contempla la intervención de 64 fachadas, incluida la del ex restaurante Zully, abarcando 4.288 m² mediante técnicas especializadas. Además, considera una inversión del Gobierno de Santiago de $55.126.448.

El plan de recuperación se extenderá por nueve meses. En los primeros 90 días se concentrará la limpieza y los próximos 180 días serán de mantención.

Según destacaron desde el gobierno regional, las labores consideran hidrolavado, hidroarenado, granallado, limpieza química, vapor y pintura , según cada inmueble.

El consejero Nicolás Jara, presidente de la Comisión de Infraestructura del Core, señaló “esto no es solo limpieza de fachadas, sino la recuperación de un barrio patrimonial, su identidad y memoria para Santiago y toda la Región Metropolitana”.

“Por eso, como Consejo Regional apoyamos este tipo de iniciativas que benefician a la comunidad y se complementan con el programa Nueva Alameda”, indicó.

Desde el Gore aseguraron que eligieron el barrio Concha y Toro al tratarse de un “sector patrimonial altamente deteriorado y con presencia importante de rayados, respecto del cual ha existido una demanda prolongada de la comunidad por su recuperación”.