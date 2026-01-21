SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

    Si bien sólo quedan ocho días para que comience el receso legislativo, en el Ejecutivo esperan que el magistrado sea aprobado con máxima celeridad. Según fuentes de Gobierno, habría acuerdo para que así sea.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Manuel Ojeda

    A un año y tres meses de que quedara vacante el cupo del exministro de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes, el gobierno del Presidente Gabriel Boric formalizó la nominación de quien esperan sea su sucesor en el máximo tribunal y el último nombramiento de esta administración en el máximo órgano de justicia.

    Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda, quien integra la quina que envió la Suprema hace tres meses al Ejecutivo por derecho propio, un beneficio que recibe el ministro de corte más antiguo del Poder Judicial.

    De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, en la determinación de La Moneda para promover al magistrado no sólo pesó la ponderación de sus credenciales y experiencia, sino que también se definió que era el único de los cinco nombres que integraban la quina que podría contar con los votos necesarios.

    Las otras candidatas, todas mujeres, no generan consenso entre los parlamentarios con quienes representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -cartera encargada del asunto- conversó el tema.

    La quina, también estaba integrada por la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada, quien fue la candidata que más votos obtuvo, 16. Además, estaban la ministra de la Corte de Santiago Marisol Rojas (siete votos), la ministra de la Corte de San Miguel Liliana Mera (siete votos) y la ministra de la Corte de San Miguel María Carolina Catepillán (6 votos).

    De acuerdo con fuentes oficialistas consultadas por este medio, el nombre de Zepeda habría ingresado luego de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con los congresistas para que fuera aprobado. Así, la apuesta de Palacio es que el visto bueno de la Cámara Alta se produzca dentro de este mismo mes de enero. Además el Ejecutivo no tiene otra opción ya que quedan solo días para que empiece el receso legislativo.

    No habría contratiempos, aseguran las mismas fuentes, ya que el perfil del magistrado, de extensa carrera judicial y lejos del cuoteo político, lo hace un magistrado neutro que podría dejar satisfechos tanto al oficialismo como a la oposición.

    Además, como publicó hace algunas semanas este medio, a Zepeda le jugaría a favor su edad. Dado que los ministros y jueces del Poder Judicial pueden ejercer sus cargos hasta los 75 años, el periodo de este magistrado en el máximo tribunal sería acotado dado que tiene actualmente 72 años. Eso genera buenas expectativas en el Congreso ya que en tres años más su cupo podría ser nuevamente elegido, cosa que no ocurriría si se opta por una ministra más joven.

    Los planes del gobierno podrían frustrarse en caso de que la presidenta de la Comisión de Constitución, la senadora Paulina Núñez, no ponga el oficio en tabla. Fuentes de la oposición comentan que en el Partido Republicano hay interés por postergar los nombramientos supremos hasta marzo cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.

    Más sobre:Corte SupremaJorge ZepedaMinisterio de Justicia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Cordero confirma detención de otro sujeto acusado de iniciar incendio: portaba un bidón de combustible y fósforos

    Hoffmann (UDI) admite que quería a Matthei en el equipo económico de Kast: “Me habría encantado verla a ella (en el gabinete)”

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Lo más leído

    1.
    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    Por qué Kast se convenció de fichar a Steinert para el Ministerio de Seguridad y el ruido que generó en la Fiscalía

    2.
    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    Louis de Grange (Ind.), ministro de Transportes que sufrió las primeras movilizaciones por el estallido

    3.
    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    Quién es May Chomali, la carta que encabeza la carrera para llegar al Ministerio de Salud

    4.
    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Juicio podría partir a mitad de año: las diligencias que pide Monsalve y que le permitieron reabrir la investigación

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 20 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Anuncian Bono de Recuperación para familias afectadas por incendios: estos son los montos

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales
    Chile

    Ministra Toro anuncia que se han aplicado 702 fichas FIBE en las zonas afectadas por incendios forestales

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa

    Galilea (RN) reconoce que partidos querían más participación en gabinete de Kast

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast
    Negocios

    De Enap a la Dipres: José Pablo Gómez será el director de Presupuestos del gobierno de Kast

    Australis demanda a Isidoro Quiroga y exige indemnización de $414 mil millones

    Proyecto eólico de la francesa EDF por más de US$ 600 millones obtiene la aprobación ambiental

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país
    Tendencias

    Qué opciones militares “decisivas” evalúa Trump contra Irán en medio de la ola de protestas en el país

    “No me dejaron opción”: el duro mensaje del hijo de Victoria y David Beckham sobre su familia

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    La llamativa celebración con la que Jude Bellingham responde a sus críticos en el Real Madrid

    Al igual que Felipe Loyola: el otro chileno que deja el Independiente de Gustavo Quinteros y se embarca rumbo a Europa

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio
    Cultura y entretención

    “Verlo es lo suficientemente impactante”: así se selló el retorno más esperado de la saga Exterminio

    “Aún es surreal, no me cabe en la cabeza”: el camino de Matapanki al Festival de Berlín

    Francisco Undurraga, ministro de Cultura: un liberal con lazos familiares en el arte

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE
    Mundo

    Parlamento Europeo paraliza la aprobación del pacto comercial con Mercosur y lo lleva al Tribunal de Justicia de la UE

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Ingresa a Venezuela el primer giro por la venta de petróleo a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar