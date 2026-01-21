Gobierno formaliza nominación de ministro Jorge Zepeda para la Suprema y apuesta por visado exprés en el Senado

A un año y tres meses de que quedara vacante el cupo del exministro de la Corte Suprema Juan Eduardo Fuentes, el gobierno del Presidente Gabriel Boric formalizó la nominación de quien esperan sea su sucesor en el máximo tribunal y el último nombramiento de esta administración en el máximo órgano de justicia.

Se trata del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda, quien integra la quina que envió la Suprema hace tres meses al Ejecutivo por derecho propio, un beneficio que recibe el ministro de corte más antiguo del Poder Judicial.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, en la determinación de La Moneda para promover al magistrado no sólo pesó la ponderación de sus credenciales y experiencia, sino que también se definió que era el único de los cinco nombres que integraban la quina que podría contar con los votos necesarios.

Las otras candidatas, todas mujeres, no generan consenso entre los parlamentarios con quienes representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos -cartera encargada del asunto- conversó el tema.

La quina, también estaba integrada por la actual ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Eliana Quezada, quien fue la candidata que más votos obtuvo, 16. Además, estaban la ministra de la Corte de Santiago Marisol Rojas (siete votos), la ministra de la Corte de San Miguel Liliana Mera (siete votos) y la ministra de la Corte de San Miguel María Carolina Catepillán (6 votos).

De acuerdo con fuentes oficialistas consultadas por este medio, el nombre de Zepeda habría ingresado luego de que el Ejecutivo alcanzara un acuerdo con los congresistas para que fuera aprobado. Así, la apuesta de Palacio es que el visto bueno de la Cámara Alta se produzca dentro de este mismo mes de enero. Además el Ejecutivo no tiene otra opción ya que quedan solo días para que empiece el receso legislativo.

No habría contratiempos, aseguran las mismas fuentes, ya que el perfil del magistrado, de extensa carrera judicial y lejos del cuoteo político, lo hace un magistrado neutro que podría dejar satisfechos tanto al oficialismo como a la oposición.

Además, como publicó hace algunas semanas este medio, a Zepeda le jugaría a favor su edad. Dado que los ministros y jueces del Poder Judicial pueden ejercer sus cargos hasta los 75 años, el periodo de este magistrado en el máximo tribunal sería acotado dado que tiene actualmente 72 años . Eso genera buenas expectativas en el Congreso ya que en tres años más su cupo podría ser nuevamente elegido, cosa que no ocurriría si se opta por una ministra más joven.

Los planes del gobierno podrían frustrarse en caso de que la presidenta de la Comisión de Constitución, la senadora Paulina Núñez, no ponga el oficio en tabla. Fuentes de la oposición comentan que en el Partido Republicano hay interés por postergar los nombramientos supremos hasta marzo cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast.