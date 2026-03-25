Gobierno lanza plan para aumentar el número de familias de acogida de niños que se encuentran en instituciones del Estado
Según la ministra de Desarrollo Social "hoy hay aproximadamente 900 niños que tienen entre cero y cuatro años, que hoy día no debiesen estar en residencias".
Este miércoles el gobierno lanzó el plan piloto “Crecer en Familia”, iniciativa que busca incrementar el número de familias de acogida de niños -menores de cuatro años- que se encuentran en instituciones del Estado.
La actividad, encabezada por el Presidente José Antonio Kast y la ministra de Desarrollo Social María, Jesús Wulf, se desarrolló en Temuco, Región de La Araucanía.
Desde allá, la titular del Mideso entregó detalles del proyecto. “Vinimos a una visita junto al Presidente a conocer la realidad de las familias de acogida que hoy día están recibiendo, cuidando, entregando el amor a niños de hasta tres años principalmente”, dijo.
“Hoy tenemos cifras alarmantes. Hoy día hay un número significativo de niños, aproximadamente 900 niños que tienen entre cero y cuatro años, que hoy día no debiesen estar en residencias y que por ende requieren de una gestión”, afirmó.
Luego, realizó un llamado a la ciudadanía para que más familias “puedan atender las necesidades de estos niños, ofrecerles oportunidades de forma de que justamente ellos estén bien y tengan un derecho a vivir en familia”.
“Ninguna residencia, por más que se hagan los esfuerzos del Servicio de Protección, puede reemplazar a una familia, y hoy día vinimos con el Presidente a conocer su realidad, a escuchar cómo también desde esta región se han hecho esfuerzos significativos en esa materia para prontamente realizar gestiones en ciertas regiones del país y también poder tener una coordinación más expedita a nivel nacional”, añadió.
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