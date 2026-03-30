Gobierno le da un respiro a Steinert en su peor semana y revierte recorte presupuestario de 3% en Seguridad

“Tenemos una buena noticia”. Con estas palabras y una sonrisa en su cara, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, anunció, tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, que la repartición que ella encabeza quedaría fuera del reajuste del 3% que pidió el ministro Jorge Quiroz. “No hay rebaja en lo que es seguridad”, afirmó la exfiscal.

La rebaja presupuestaria, hasta ahora, se había transformado en un flanco político más para Steinert, ya que la autoridad de gobierno había recibido fuertes críticas por parte -incluso- del oficialismo, quienes acusaron “falta de consistencia” de parte del denominado “gobierno de emergencia” del Presidente José Antonio Kast. De hecho había sido el diputado republicano Enrique Bassaletti quien la semana pasada pidió explícitamente excluir a Seguridad de los recortes de Quiroz.

Que su cartera quedara eximida de la disminución de $ 72 mil millones explica el entusiasmo con el que la ministra afirmó que “la seguridad no se va a rebajar. El Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar incluso en la inyección de recursos frescos que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía. La seguridad exige decisiones firmes con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección. Así que estamos muy contentos”.

El anuncio de Steinert respecto a la anulación de la baja del 3% del presupuesto de Seguridad es visto como un respiro para la ministra, una señal del Ejecutivo que viene a bajar la presión por la que atraviesa la secretaria de Estado.

El aterrizaje de la exfiscal en la cartera de Seguridad no ha sido fácil, ya que ha sido ampliamente cuestionada por haber exigido la remoción de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), la prefecta general (r), Consuelo Peña. Tanto así que esta semana comenzó con emplazamientos del propio oficialismo a la autoridad de gobierno, quienes han planteado que la exfiscal debe explicar las razones para remover a Peña.

A esto se suma el poco protagonismo que ha tenido la titular de Seguridad en hechos de orden público, donde ha sido opacada por la presencia del subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), quien encabezó el despliegue del gobierno el jueves pasado durante la primera marcha estudiantil y este domingo en una reunión con el Presidente por los hechos de violencia durante el Día del Joven Combatiente.

El flanco presupuestario

El anuncio de Steinert ocurrió solo horas después de que, la mañana de este lunes, en medio de una actividad de prensa con la PDI, afirmara que tenía “mucha fe” en que no se iba a concretar la rebaja presupuestaria.

El flanco presupuestario había comenzado para la ministra, después de que ella misma anunciara hace exactamente una semana en la Comisión de Seguridad, que su propuesta de rebaja del 3% contemplaba una disminución de $ 72.669.626.000, teniendo su principal impacto en las policías, a las cuales se les rebajaría el 64% del erario del Plan Contra el Crimen Organizado (PNCO), entre otras materias.

La posición de aquel entonces dista de lo expuesto este lunes, cuando Steinert anunció un aumento de presupuesto, ya que “lo que nos preocupa es que ellos tengan más herramientas de protección, antibalas y medios tecnológicos. Entonces, vamos a establecer un conjunto con Dipres para poder ir aumentando en cierta forma estas herramientas necesarias”.

Consultada por el cambio de postura del gobierno -dejando atrás una propuesta de recorte diseñada por la propia Steinert- y sobre si fue un error no haber marginado antes a Seguridad del plan de austeridad de Hacienda, Steinert respondió “no”. “Esto siempre fue una propuesta. Se les pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción de que en Seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio. Va a ser una excepción y, como señalé, esto es mandatado por el Presidente”, dijo.

Sin embargo, fuentes de La Tercera afirman que el anuncio igualmente ha generado ruido en otros sectores, como en las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En ese sector existen reparos que otras instituciones, como la Policía Marítima, igualmente estarán afectas a la rebaja al depender de Defensa.

La valoración del Congreso

El anuncio de Steinert generó diversas repercusiones en el Congreso. El diputado Bassaletti, quien la semana pasada había acusado de “falta de consecuencia” al gobierno, este lunes agradeció al Ejecutivo “y también pedirles a las policías que hagan el mejor de sus esfuerzos para adelante, con este apoyo, las iniciativas necesarias para restablecer el nivel de seguridad que Chile se merece”.

El diputado Cristián Araya (republicano), integrante de la Comisión de Seguridad, dijo que “cuando desde el Ministerio de Seguridad nos adelantaron la posibilidad de un recorte, la oposición corrió a hacer gárgaras y rasgar vestiduras por esta posibilidad. Esperamos que ahora, frente a este anuncio que demuestra el real y total compromiso del Presidente Kast y de su gobierno con la seguridad de los chilenos, la oposición tenga la entereza de reconocerlo y respaldar su gestión”.

El jefe de bancada del PPD e Independientes, Raúl Soto (PPD), señaló que es “una decisión política correcta no rebajar el presupuesto de Seguridad, mantenerlo y fortalecerlo, porque sigue siendo una prioridad de la ciudadanía y es lo coherente con lo que han dicho en el pasado”.

Para el diputado Jaime Araya (Ind.) “era insostenible el recorte de dos tercios del presupuesto de las policías para combate al crimen organizado, además era una posición indefendible para la ministra de Seguridad, que ya está enredada con los asuntos de la desvinculación de la señora Peña de la PDI. Esto demuestra que una oposición enfocada en los temas importantes, permite contribuir a solucionar los problemas y evidenciar el descriterio del ministro de Hacienda, y como no logra ser ni fiscalmente responsable, ni tampoco socialmente responsable, estamos colaborando con Chile, siendo una oposición muy leal, anticipando los problemas y no llorando sobre la leche derramada”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, por su parte, sostuvo que “con la seguridad no se juega, no se hacen puntos comunicacionales y no se improvisa. El gobierno primero justificó un recorte en seguridad y ahora dice que no era necesario. Si la plata estaba, entonces no era una obligación fiscal, era una decisión política. ¿Con qué argumento van a recortar ahora en salud, educación u otras áreas clave? Preocupante la falta de seriedad".