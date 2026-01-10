Gobierno ofrece apoyo ante incendios forestales en Argentina destacando solidaridad y trabajo conjunto

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren expresó su apoyo ante los incendios forestales que han afectado a varias provincias en Argentina.

“Ante los incendios forestales que afectan a la vecina nación de Argentina, Chile ofrece su apoyo y cooperación . En momentos de adversidad, la solidaridad entre países hermanos y el trabajo conjunto son fundamentales para abordar desafíos compartidos”, dijo el canciller, a través de X.

El mensaje se da luego que, desde hace varios días, diversos focos de incendios han afectado la zona de la Patagonia argentina. Hasta el momento se han reportado oficialmente más de 3.500 hectáreas afectadas, concentradas principalmente en la provincia de Chubut.

Desde el Ministerio de Seguridad del país y la Agencia Federal de Emergencias, han informado que se ha desplegado un masivo operativo con brigadistas, bomberos y Fuerzas Federales en las zonas afectadas.

Asimismo, la Fiscalía local ha abierto una investigación sobre la posible intencionalidad de algunos de estos incendios. En concreto, las autoridades publicaron una fotografía en que se ve un tronco con indicios de lo que podría haber provocado el fuego en la localidad de El Hoyo.

Como informó el medio El Clarín, la fiscal Débora Barrionuevo confirmó que el fuego fue iniciado de manera deliberada en ese sector. También que “que no existen tendidos eléctricos en el área, lo que elimina la posibilidad de una falla técnica como origen del siniestro”, relató el medio argentino.

Este viernes, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), su director Rodrigo Illesca, descartó que los incendios lleguen hasta el territorio chileno, ya que como explicó “los vientos están corriendo hacia el Atlántico”.