Las dramáticas imágenes que dejan los incendios forestales en la Patagonia argentina
El fuego se ha vuelto incontrolable y las llamas ya han consumió más 2.200 hectáreas. En el video, se puede ver como el enorme incendio está afectando a la localidad de Chubut, en la Patagonia argentina, donde el fuego no ha parado de consumir y devastar los bosques del extremo oeste del lago Epuyén.
El siniestro ha sido catalogado como “el peor desastre natural de la historia de esta provincia”.
Para combatir las llamas, se está usando un avión Boeing 737 Fireliner, cuyas primeras descargas se realizaron en Puerto Patriada, un balneario argentino ubicado en la Reserva Forestal de Uso Múltiple en el Lago Epuyén.
