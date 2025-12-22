SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Gobierno pide renuncia a director de la “Tía Rica”

    La solicitud ocurre luego que la Contraloría detectara que la entidad permitió a 1.681 usuarios con antecedentes penales empeñar $1.507 millones.

    Por 
    José Navarrete
     
    Helen Mora

    El Ministerio del Trabajo y Previsión Social informó este lunes que solicitaron la renuncia del director general de Crédito Prendario, Cristóbal Sepúlveda Miranda.

    “El cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”, indicó la cartera en un comunicado.

    La renuncia se hará efectiva desde este lunes 22 de diciembre, precisaron.

    La solicitud tiene lugar a días de que la Contraloría detectara que la entidad, conocida como la “Tía Rica”, permitió a 1.681 usuarios con antecedentes penales empeñar $1.507 millones.

    Sepúlveda fue nombrado por el Presidente Gabriel Boric, en julio del año pasado, tras el correspondiente concurso por Alta Dirección Pública.

    El ingeniero comercial asumió formalmente como director de la Dirección General del Crédito Prendario, en agosto de 2024.

    Previo a su nombramiento en el servicio, desarrolló su carrera principalmente en el sector público, trabajando en instituciones como el Servicio de Salud Metropolitano Sur, la Central Nacional de Abastecimiento de Salud (Cenabast) y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

