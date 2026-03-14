SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco

    Se trata de un grupo de 123 afectados por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, quienes también acusan negociación incompatible por tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento público.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen del incendio en Valparaíso. Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    43.000 hectáreas destruidas, 137 fallecidos y más de 4000 viviendas afectadas son algunas de las cifras que dejó el gran incendio de Valparaíso ocurrido entre el 2 y el 3 de febrero de 2024 y que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, particularmente.

    Debido a las graves consecuencias del siniestro, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, entonces liderada por Sofía González (PC), entre otras empresas contrató a San Nicolás SpA para hacerse cargo de algunas de las labores de reconstrucción.

    Pero aparecieron problemas, ya que el último informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló severas irregularidades asociadas a esta, y otras relativas a la propia Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, así como a las municipalidades de Quilpué y Viña del Mar, y la Dirección Regional de Arquitectura.

    Uno de los principales hallazgos dice relación con pagos por más de $6.725 millones asociados a diferentes trabajos relacionados a la reconstrucción, los que no tuvieron licitación.

    Diputada Sofía González.

    Y eso no es todo, ya que recientemente un grupo de damnificados del siniestro denominado como F2, presentó una querella con respecto a lo sucedido, y piden que declare la exdelegada González (actual diputada), cuestionando su rol, así como también el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

    Se trata de un grupo de 123 damnificados por el megaincendio ocurrido en febrero de 2024, quienes presentaron una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra las personas que resulten responsables de lo ocurrido, tanto en calidad de autores, cómplices o encubridores por delitos de fraude al fisco.

    Así como también negociación incompatible propia, negociación incompatible por tráfico de influencias y falsificación, además de uso malicioso de instrumento público, con el objetivo de esclarecer el destino de recursos comprometidos en el marco de la emergencia.

    La acción judicial presentada en tribunales, correspondiente a los 123 damnificados señalados anteriormente, está a cargo del abogado Felipe Olea.

    La querella criminal por fraude interpuesta super las 40.000 UTM, debido a un esquema de corrupción sistemática con fotografías alteradas, documentación falsa y sobreprecios superiores a 378%, desviando fondos de la reconstrucción.

    La descrita denuncia ocurre luego de la emisión de los señalados informes de la Contraloría General de la República, los que detectaron una serie de irregularidades con fondos y contratos (ver detalle a continuación).

    Desde la actual Delegación Presidencial Regional de Valparaíso sostienen que aún no pueden referirse al tema, porque el delegado está recién conformando a su nuevo equipo, asesores, equipo jurídico, entre otros.

    Sofía González señaló a La Tercera que “como funcionarios públicos siempre tenemos un deber moral y jurídico de transparentar nuestros actos. Al respecto de lo que he podido ver de la querella y trascendidos en medios de prensa, los hechos en que se me pretenden involucrar son falsos. En ese sentido, también es nuestro deber como servidores públicos el poder colaborar con las instancias investigativas que promueve el Ministerio Público y que sean esas instancias las que puedan aportar las conclusiones necesarias a la sociedad”.

    “En tal sentido, estoy disponible para aportar lo que sea pertinente para aclarar aquello que sea necesario; incluso cuando eso proviene de una querella injuriosa en donde ciertas actorías instrumentalizan a personas que ya han sufrido bastante, inventando tramas que no existen. Siendo así, junto con mi compromiso con la transparencia en los actos que ejecuté como autoridad, mi enfoque es seguir trabajando para solucionar los verdaderos problemas de las víctimas”, añadió González.

    Por su parte, desde el Ministerio de Obras Públicas, este medio no obtuvo respuesta.

    San Nicolás SpA y el origen del conflicto

    En marzo de 2021 fue constituida como empresa ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, constitución que también fue publicada en el Diario Oficial.

    Según los registros, su inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII) ocurrió el 14 de abril de 2021.

    En el camino la empresa sufrió una serie de transformaciones. La primera modificación fue en 2022, cuando San Nicolás SpA pasó a manos de Wilson Fredy Vergara Mardones, traspasándose a su nombre 10.000 acciones, equivalentes a $10.000.000.

    En 2023 nuevamente se registró un cambio en la propiedad de la firma. En esta oportunidad se dividió entre dos nuevas personas.

    Incendio en Valparaíso.

    “Tomás Alejandro Avilés Tillería con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 del capital social y Catalina Antonia Jara Briones con 5.000 acciones, equivalentes a $5.000.000 del capital social”, indica el documento. Ellos son los actuales dueños de la empresa, de 19 y 25 años respectivamente, cuando se hizo esta separación, un año antes de firmar su gran contrato con el Estado.

    La falta de expertise de la empresa le ha valido serios cuestionamientos a la exdelegada González, debido a la poca experiencia de los dueños de la empresa que tenía que hacerse cargo de una reconstrucción de esa magnitud.

    Pero en su pesquisa, la Contraloría también identificó sobreprecios en contrataciones en el caso de San Nicolás SpA: al contrastar lo que la empresa pagó a sus subcontratistas con lo que cobró al Estado, se establecieron diferencias de hasta un 557,89%, lo que implicaría sobreprecios por más de $4.200 millones.

    El organismo dirigido por Dorothy Pérez, además, determinó que hubo subcontratos por la totalidad de los servicios, pese a que la normativa solo permite subcontratación parcial y siempre con autorización expresa, lo que no ocurrió en este caso. A ello se sumó que al momento de las adjudicaciones la empresa no contaba con maquinaria propia suficiente para hacerse de estos servicios, ni tampoco se acreditó su capacidad técnica u operativa para asumir contratos de esta envergadura.

    También se detectaron pagos por más de $399 millones a San Nicolás SpA asociados a turnos de maquinaria pesada, respaldados con fotografías repetidas, inconsistentes o con documentación inválida, lo que impidió acreditar la efectiva prestación de servicios.

    En relación con las órdenes de compra públicas que tiene la empresa con el Estado, según el detalle disponible en Mercado Público, se totalizan 37, destacando algunas por montos brutos de $3.233.053.166 o $465.908.800.

    La segunda, por ejemplo, corresponde a un “servicio de arriendo de maquinaria, incendio 2024″.

    En el Diario Oficial, Tomás Avilés, uno de los dueños de San Nicolás SpA, registra varias constituciones de sociedad. Por ejemplo, Diones Centro Estética Integral SpA, junto a Catalina Jara. También Inmobiliaria e Inversiones Santa Herminia SpA, PB Importancies y Exportaciones SpA, e Inversiones ByT Limitada.

    Debido a lo ya señalado, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso estableció que solicitó formalmente la devolución del dinero no respaldado a la empresa.

    Además, se reveló que el Ministerio Público tiene en sus manos los respectivos antecedentes, y que el fiscal debería iniciar próximamente las diligencias que correspondan.

    Más sobre:NacionalReconstrucciónEmpresaSan Nicolás6 mil millonesTrabajosInformeContraloríaDenuncia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Con plazo de 90 días: gobierno de Kast inicia plan para reforzar control de la frontera norte

    Dos sujetos son abatidos durante robo a inmueble en La Serena: Fiscalía apunta posible legítima defensa de un vecino

    Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio a disparos en Talca

    Lo más leído

    1.
    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    ¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

    2.
    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    3.
    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    4.
    Los casos de carabineros y militares condenados por hechos del estallido social que podrían ser indultados por Kast

    Los casos de carabineros y militares condenados por hechos del estallido social que podrían ser indultados por Kast

    5.
    Informan que carabinero herido en Puerto Varas continúa en riesgo vital

    Informan que carabinero herido en Puerto Varas continúa en riesgo vital

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Dónde ver el Lollapalooza Chile 2026 en vivo y gratis por streaming

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Qué son las hernias inguinales, cuáles son sus síntomas y cuándo es urgente una intervención quirúrgica

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a West Ham vs. Manchester City en TV y streaming

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI
    Chile

    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade permanece grave en la UCI

    Grupo de damnificados del megaincendio de Valparaíso presenta querella por fraude al fisco

    Con plazo de 90 días: gobierno de Kast inicia plan para reforzar control de la frontera norte

    Amanece (Otra vez) en Chile
    Negocios

    Amanece (Otra vez) en Chile

    Kast impulsa iniciativa para que adultos mayores no paguen contribuciones por su primera vivienda

    Comité de Ministros revierte rechazos ambientales y aprueba dos proyectos inmobiliarios en las dunas de Concón

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración
    Tendencias

    Quién es Estefany Rodríguez, la periodista que fue detenida por el ICE en EE.UU., donde cubría migración

    Los récords históricos que podrían romperse la noche de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta del “gemido de WhatsApp”

    Manchester City se enreda en su visita a West Ham y sigue cediendo terreno en la lucha por el título con el Arsenal
    El Deportivo

    Manchester City se enreda en su visita a West Ham y sigue cediendo terreno en la lucha por el título con el Arsenal

    Con Cepeda y Dituro como titulares: el Elche cae goleado en su visita al Real Madrid y se hunde en LaLiga

    En vivo: Universidad de Chile visita a Coquimbo Unido en la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza
    Cultura y entretención

    Un show intenso y con duro dardo a Kast: Candelabro despliega un poderoso regreso a Lollapalooza

    Zaturno invita a Lenwa Dura a su show en Lollapalooza 2026

    Muere a los 96 años el filósofo alemán Jürgen Habermas, uno de los principales representantes de la escuela de Frankfurt

    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak
    Mundo

    Proyectil impacta contra la Embajada de EE.UU. en Irak

    Relator especial de la ONU dice que ataques a lanchas en alta mar por parte de EE.UU. son “totalmente ilegales”

    Trump propone una misión naval internacional para mantener abierto el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de Irán

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock
    Paula

    Del test positivo al diagnóstico de endometriosis: crónica de un aborto en shock

    La historia secreta de revista Fibra

    Clean eating: el riesgo de obsesionarse con la comida “saludable”