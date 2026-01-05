Guarequena Gutiérrez, exembajadora de Guaidó en Chile: “La autodeterminación de los pueblos está por encima del derecho internacional”

La abogada y dirigente venezolana Guarequena Gutiérrez llevaba años oponiéndose al régimen de Nicolás Maduro. En esa faceta, ocupó durante 16 meses el puesto de embajadora en Chile del entonces presidente encargado de Venezuela, el opositor Juan Guaidó.

Por ese entonces la oposición venezolana no reconocía a Maduro como presidente, por lo que Guaidó fue ungido por su sector como tal y Gutiérrez -ahora académica de la U. del Alba-, su representante en el país. Pero al igual que otras arremetidas opositoras venezolanas, esa no prosperó. Pero este sábado algo cambió en el país caribeño luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la captura de Maduro.

Por un lado Boric criticó la intervención militar de un país extranjero en Venezuela y, por el otro, Kast celebró la salida de Maduro. ¿Cuál es su postura?

Se trata de la autodeterminación de nosotros como país. Estamos de acuerdo con que la comunidad internacional nos ayude y a través de un ejército, porque solos no podemos ni tenemos las armas ni el poder de coacción del régimen de Nicolás Maduro -ahora exrégimen-. Pero sigue siendo una dictadura en manos de Delcy Rodríguez. Aplaudimos que un país de la región, uno de los más afectados, haya tomado la decisión de intervenir y llevar ante la justicia a la cabeza del Cartel de los Soles, y esperemos que en los próximos días se establezca un contexto que pueda llevarnos a la libertad y a la democracia real de Venezuela. Lo que acaba de ocurrir lo celebramos, nos alegra mucho.

Hay críticas por ser una intervención militar extranjera y se critican violaciones al derecho internacional.

Daños laterales hubo, claro que sí, ha sido lo mínimo posible. Hasta este momento se reporta un civil fallecido. El resto fueron 32 funcionarios del régimen de Cuba y 11 funcionarios de la Fuerza Armada venezolana que murieron traicionando la Constitución. Así que nosotros como comunidad venezolana dentro y fuera del país lo agradecemos y apoyamos. Es una pregunta difícil, pero creo que la autodeterminación de los pueblos debe estar por encima del derecho internacional. Porque el derecho internacional, ciertamente, respetar una soberanía de alguien que no está respetando la soberanía propia... La primera invasión que se da no es exactamente del gobierno de los Estados Unidos. Ya estaba invadido hace rato por funcionarios cubanos y denuncias públicas que hemos hecho del régimen iraní, del régimen cubano, del régimen ruso y China también, dentro del territorio venezolano.

El Presidente Boric se manifestó crítico.

Entendemos la preocupación que puede manifestar el Presidente Gabriel Boric y agradecemos su preocupación por la soberanía. Y también nos preocupa la soberanía de Chile, porque el Ministerio Público chileno apunta a Diosdado Cabello, al régimen venezolano, como violador de la soberanía nacional cuando dan la orden de ejecutar dentro de territorio chileno el secuestro y posterior asesinato del teniente Mauricio Ojeda. Entonces, aquí no se está hablando solamente de la soberanía de Venezuela.

Algunos sostienen que la salida de Maduro no significa que haya caído el régimen. Siguen allá Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, generales militares.

Lo decía el presidente de los Estados Unidos: Delcy Rodríguez tiene que cooperar con ese gobierno en lograr el contexto para que se dé la transición. El presidente Trump dijo que no va a dejar a nadie del régimen. Pero evidentemente en este momento se necesita alguien que pueda hablarles a las bases del chavismo. En este momento ella es una figura útil. Ella misma lo dice en su comunicado: va a cooperar y está negociando con los Estados Unidos y se le pidió acceso de parte de los Estados Unidos al territorio venezolano. Así que Delcy Rodríguez no es una figura que se esté posicionando para mantenerse en el tiempo. Para nosotros es impensable no ejecutar el resultado electoral que tuvimos el 28 de julio 2024.

¿Espera que el gobierno de Trump proceda encarcelando a más dirigentes del régimen?

De manera muy responsable, yo creo que sí. Diosdado Cabello y Vladimir “Padrino” López siguen siendo blancos del gobierno de los Estados Unidos. Recordemos que tienen una recompensa de 15 millones de dólares por López, y US$ 25 millones, por Cabello.

Trump no ha aclarado cómo pretende “gobernar” Venezuela hasta que haya una “transición”, como él dijo.

No se ha dado mucho detalle. Pidieron acceso a la industria petrolera y acceso a otras empresas de minerales para de ahí sacar el dinero de la reconstrucción del país, porque está realmente devastado todo el aparato de producción nacional.

Guarequena Gutiérrez.

También se ponen en duda sus reales intereses por el potencial del petróleo.

Evidentemente que hay un interés en nuestro petróleo. Y nosotros como venezolanos también queremos tener socios comerciales a nivel internacional, siendo Estados Unidos el que ya ha demostrado que paga de contado, que mejora nuestras condiciones invirtiendo en la industria de los hidrocarburos. Tuvimos una muy buena relación en nuestros años de democracia, el producto interno bruto de la región más alto era el venezolano y nuestro principal socio comercial fue Estados Unidos.

Muchos venezolanos han dicho que volverán a su país. ¿Qué se puede esperar de la migración?

Esto va a depender del tiempo que se demore en llegar la democracia a Venezuela. Chile es uno de los países que más necesita que Venezuela tenga democracia para que pare el crimen organizado que ha penetrado. Se espera una tasa de retorno. Sin embargo, las primeras, segundas, terceras olas migratorias de venezolanos a Chile también han sido afectados por el proceso de transculturación. Tienen arraigo en el país, tienen hijos que ya son chilenos, que hablan como chilenos, que se sienten chilenos. Hay un arraigo bastante importante. Y también una expectativa: las condiciones económicas y de seguridad en Chile son mejores que en otros países de la región, aunque a veces los chilenos se quejen, pero están mejor.

¿Qué rol debiera tener el nuevo gobierno chileno en todo esto?

Chile como Estado, tanto José Antonio Kast como la izquierda democrática pueden aportarnos mucho en un proceso que ciertamente Chile también tiene heridas históricas por el tema de la dictadura. Puede darnos mucho su mirada para que nosotros no tengamos que soportar tantos años heridas producto de la dictadura. El gran aporte que nos puede dar Chile en esta situación es que podamos ir sanando esas heridas.