Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

La Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones concretó la detención de José Zara Holger en el marco de la indagatoria por el homicidio Ronni Karpen Moffitt, ocurrido el 21 de septiembre de 1976, en Estados Unidos.

Esa jornada, el Chevrolet Chevelle Malibu Classic en el que viajaba el excanciller y exembajador de Chile en Estados Unidos Orlando Letelier acompañado de su secretaria Ronni Moffitt y el esposo de ella, Michael Moffitt, estalló en pleno centro de Washington. Solo Michael Moffitt sobrevivió, quedando con severas secuelas.

José Zara, retirado militar de 82 años, había salido el lunes de la cárcel de Punta Peuco, tras cumplir su condena de 15 años por otro crimen similar: el atentado explosivo en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974, contra Carlos Prats y su señora Sofía Cuthbert.

Zara estaba procesado y acusado en la causa por Ronni Moffitt, pero como estaba cumpliendo pena no era necesario decretar medida cautelar en su contra.

Ahora que completó su condena, debe ingresar a cumplir prisión preventiva, según lo dispuesto por la ministra en visita Paola Plaza, que ordenó su ingreso al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

El exintegrante de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) está acusado como autor del homicidio y la causa está en etapa de plenario.