“Habla de la ambición de poder”: Delight Lab acusa plagio de Franco Parisi a una de sus proyecciones en la torre Telefónica

Esta tarde, la oficina artística Delight Lab -encargados de las famosas proyecciones en la Torre Telefónica desde el estallido social- divulgó una publicación en la que acusa plagio de una de sus intervenciones por parte del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi.

La publicación del abanderado que está disponible hace seis horas en su cuenta oficial de Instagram, corresponde a una edición de la proyección que el estudio había realizado el 18 de mayo.

“Nos acabamos de enterar porque nos etiquetaron para preguntar si habíamos sido nosotros. Respondimos que no, y ahí nos dimos cuenta que era la misma imagen que nosotros divulgamos cuando hicimos hincapié por el tema de la causa palestina”, explicó Octavio Gana, director de Delight Lab, a La Tercera.

Incluso en el registro publicado por Parisi, se puede ver que aún estaban las barreras perimetrales y la base del Monumento al General Baquedano, trasladada la tercera semana de octubre. “Llegó la esperanza, Partido de la Gente”, se lee en la supuesta proyección a la Torre Telefónica. “Se siente...”, escribió el candidato para acompañar la foto.

“Atrás (en la foto modificada) se ve un pedacito de la bandera Palestina. Eso es muy feo. Por último, si quieren hacer algo así -nosotros no somos los dueños de la torre ni de proyectar en el lugar-, que lo hagan, pero que no nos copien las mismas imágenes y no nos tachen las cosas que ya hemos hecho. Eso lo encontramos muy impresentable, es un atropello”, agregó Gana.

Señaló también que actualmente los abogados de Acción Constitucional, que los asesoran en temas legales, están evaluando iniciar acciones judiciales. “Obviamente, también exigimos que hayan disculpas públicas y que retiren la imagen. Y ojalá se hable del tema de los derechos culturales de los artistas y que se respeten las autorías”, dijo.

Relató que habían tenido experiencias parecidas. Durante la campaña de Catalina Parot (Evópoli) a gobernadora regional ella también “hizo un llamado a votar con este tema”, hecho que fue condenado por la comunidad que lidera el periodista Rodrigo Guendelman, Santiago Adicto. “No recibimos ninguna disculpa oficial. Lo único que alcanzó a hacer el comando de ella fue bajar la imagen”.

Por último, Gana sentenció que “sobre todo, habla de la ambición de poder y del desconocimiento de los derechos culturales. Eso muy importante: que el presidente o presidenta que esté, abogue por los derechos que cuidan a los artistas, esté contra la censura y que no se pase por encima”.