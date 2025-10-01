Hallan cuerpo descuartizado al interior de dos maletas en sector rural de Pudahuel

Personal de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía trabajan para esclarecer el hallazgo del cuerpo descuartizado de un hombre , cuyos restos fueron encontrados al interior de dos maletas en el sector El Noviciado de la comuna de Pudahuel.

Según se conoció, una llamada a Carabineros alertó sobre la presencia de los restos en cercanías de la calle Luis Cruz Martínez, lo que fue confirmado por personal de la policía uniformada. Tras esto, el Ministerio Público encargó la investigación a la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana de la PDI y al ECOH.

Al respecto, el jefe de la BH Metropolitana, subprefecto Ricardo Castillo, informó que investigaciones preliminares señalan que los restos corresponderían a una sola persona.

“Cerca del mediodía fueron halladas dos maletas, en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una persona fallecida, que corresponde a un hombre, de unos 40-45 años de edad, de tez morena, quien hasta el momento no está identificado” , sostuvo la autoridad policial.

Asimismo, indicó que junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la PDI trabajan para establecer la identidad de la víctima y las causas de su muerte, además de revisar imágenes de cámaras de seguridad, con el fin de dar con él o las personas que abandonaron las maletas en el lugar.

Por su parte, el fiscal ECOH Milibor Bugueño, sostuvo que se investiga un “delito de homicidio” por el hallazgo y confirmó que, tras el análisis preliminar, los restos corresponderían a una sola víctima.

Respecto de cómo habría fallecido el sujeto, el persecutor sostuvo que “la mayoría de las heridas que se están viendo hasta el momento son post mortem , sin embargo la causa de muerte es materia de investigación, la que será confirmada cuando se haga la autopsia por el Servicio Médico Legal (SML)”.

Respecto de la data de muerte, Bugueño sostuvo que “no es una muerte antigua. Fue encontrado el día de hoy pero también pudo haber sido dejado aquí el día de hoy”, cerró.