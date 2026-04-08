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    Hallan cuerpo maniatado y con impactos de bala en el cráneo en la Ruta 68: víctima llevaba más de cinco días fallecida

    Efectivos policiales investigan el crimen ocurrido en una quebrada emplazada en la comuna de Curacaví, mientras avanzan las pericias para identificar al hombre y esclarecer la participación de terceros.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial

    Un macabro hallazgo quedó al descubierto durante la jornada de este martes en la comuna de Curacaví, luego de que un transeúnte encontrara un cuerpo sin vida en las cercanías de la Cuesta Barriga, lo que activó un amplio despliegue de equipos especializados de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público.

    El cadáver correspondería a un hombre adulto, que fue encontrado en una quebrada colindante a la Ruta 68, en un sector de detención de vehículos con acceso directo a la carretera.

    Al respecto, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, detalló que el cuerpo presentaba signos evidentes de violencia.

    “Se encontró un cuerpo sin vida (…) en avanzado estado de putrefacción, y se pudo establecer que presentaría diversos impactos de proyectil balístico en la región de su cabeza”, indicó.

    Según explicó, la causa de muerte correspondería a un traumatismo craneoencefálico por proyectil balístico, con una data de muerte superior a cinco días.

    Además, un elemento clave para la investigación es que la víctima fue hallada maniatada hacia la parte posterior del cuerpo con un cordón negro, lo que refuerza la tesis de intervención de terceros.

    Dificultades para identificar a la víctima

    El jefe policial precisó que, preliminarmente, se trataría de un hombre de aproximadamente 1,75 metros de estatura, aunque la identificación se ha visto complejizada por el estado de descomposición del cadáver.

    “Se está trabajando con el Laboratorio de Criminalística a fin de establecer la identidad por medio de sus impresiones dactilares, no obstante, el estado de descomposición dificulta este proceso”, explicó.

    Por su parte, el fiscal jefe de Curacaví, Roberto Contreras, confirmó que el hallazgo fue reportado cerca de las 13.00 horas por personal de la 63ª Comisaría de Carabineros.

    El persecutor indicó que, preliminarmente, la víctima correspondería a un hombre de entre 50 y 60 años, encontrado en posición de cúbito dorsal y con lesiones compatibles con impactos balísticos.

    No obstante, enfatizó que la causa exacta de muerte deberá ser confirmada mediante peritajes especializados de la unidad de Tanatología Forense del Servicio Médico Legal.

    Investigación en curso

    Las autoridades trabajan ahora en reconstruir cómo el cuerpo llegó hasta ese lugar y si existen responsables directos en el hecho.

    “Se están efectuando las diligencias de rigor para establecer también si podría haber vinculación con otras personas”, añadió el fiscal.

    El sitio del suceso -una ladera junto a una zona de estacionamiento- es analizado como un posible punto de abandono del cuerpo, lo que abre nuevas líneas investigativas sobre la dinámica del crimen.

    Por ahora, el caso se mantiene en desarrollo, a la espera de los resultados forenses y de eventuales antecedentes que permitan identificar a la víctima y dar con los responsables de este nuevo homicidio.

    Más sobre:Hallazgo de cadáverCuracavíRuta 68Cuesta BarrigaPDIFiscalíaHomicidioPolicialNacional

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