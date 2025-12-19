Hallazgo de automóvil quemado en el desierto suma interrogantes a caso de turista turco desaparecido

Desde el viernes 12 de noviembre se encuentra desaparecido el turista turco de 50 años Ali Dikici.

Su rastro se perdió en la zona de Punta Angamos, en Mejillones, Región de Antofagasta.

Este jueves, en una zona desértica lejana a la carretera, fue encontrado completamente quemado el automóvil que había arrendado para realizar sus actividades en Chile.

De acuerdo a información de 24 Horas, el Hyundai Grand i10 plateado fue visto por una persona de manera fortuita, que dio aviso a Carabineros. La patente del automóvil fue encontrada a pocos metros.

El Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros viene realizando diligencias en el caso.

Mejillones ha concentrado los rastreos, considerando las últimas publicaciones del ciudadano turco en sus redes sociales.

Ali Dikici reside en Colonia, Alemania, y estaba recorriendo Sudamérica durante sus vacaciones desde el 25 de septiembre. Había permanecido un mes en Colombia y llegó a Santiago a fines de octubre.

Su último paradero conocido fue la playa Hornitos, y tras perder el contacto con él, su familia solicitó apoyo al consulado.

En las últimas imágenes que divulgó en sus redes sociales se ve su automóvil atascado en la arena. Un vehículo rojo lo habría rescatado.

Su hermana Şükran Maden declaró que el turista viajaba solo y compartía regularmente su ubicación e información de sus actividades diarias e imágenes con ella por WhatsApp por razones de seguridad, según información de OdaTV.