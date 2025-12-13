Desarrollan diligencias en sector de Punta Angamos, en Mejillones, para dar con paradero de turista turco desaparecido

Desde el viernes 12 de noviembre se encuentra desaparecido el turista turco Ali Dikici, cuyo último rastro se habría registrado en la ciudad de Mejillones, en la Región de Antofagasta.

El ciudadano turco de 50 años, tez blanca, cabello corto y ondulado de color gris, habría estado previamente realizando un tour por Sudamérica en el que previamente había estado en Bogotá, Colombia.

Según la información por parte de Carabineros, el hombre se habría estado trasladando a bordo de un vehículo Hyundai Grand i10 plateado, con patente TWDL.83.

“Distintas especialidades institucionales y también personal territorial de la Tenencia Mejillones se ha encontrado abocado a la búsqueda de esta persona que tuvo como último punto de ubicación en la península de Punta Angamos”, señaló respecto a las labores de búsqueda el teniente Sebastián Espinoza, jefe de la Tenencia Mejillones.

Es importante resaltar que Dikici no habla español ni tampoco inglés .

Por el momento, el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros se encuentra a cargo de la búsqueda.