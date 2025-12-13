PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó 205 máquinas de juegos de azar y detuvo a cuatro ciudadanos chinos en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía, en el marco de un procedimiento por lotería ilegal, casa de juegos y préstamos prendarios.

El operativo fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lautaro, en coordinación con la Fiscalía Local, tras una orden de investigar que daba cuenta del funcionamiento ilegal de locales tipo salones de juego y apuestas, los cuales operaban sin permisos ni patentes municipales.

De acuerdo con los antecedentes policiales, las diligencias incluyeron consultas a la Superintendencia de Casinos, al municipio local, además de labores de análisis criminal e inteligencia policial, lo que permitió establecer que los recintos no cumplían con la normativa vigente.

Con estos antecedentes, detectives de la PDI Lautaro, junto a personal de Seguridad Pública Municipal y del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Temuco, concurrieron a dos locales ubicados en calle Bernardo O’Higgins, donde se verificó la existencia de 205 máquinas tipo casino funcionando de manera ilegal.

En el lugar fueron detenidos cuatro ciudadanos de nacionalidad china , dos de los cuales mantenían situación migratoria irregular, tras haber ingresado al país por pasos no habilitados. Estos últimos, además, fueron denunciados ante la autoridad administrativa correspondiente por su condición migratoria.

Durante el procedimiento, la PDI incautó las 205 máquinas de juego, avaluadas en 125 millones de pesos, además de 10 millones de pesos en dinero en efectivo.

Al respecto, el subprefecto Claudio González, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Lautaro, precisó que el procedimiento se desarrolló el 12 de diciembre, en cumplimiento de una orden de investigar de la Fiscalía Local.

“Se realizaron dos entradas y registros a locales de máquinas de juego tipo casino que se encontraban funcionando sin ningún tipo de autorización o permiso municipal”, señaló.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para su respectiva audiencia de control de detención.