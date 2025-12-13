VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro

    El operativo permitió desbaratar salones de juego ilegales que operaban sin patente, incautar $10 millones en efectivo y detener a cuatro personas, dos de ellas con situación migratoria irregular.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro

    La Policía de Investigaciones (PDI) incautó 205 máquinas de juegos de azar y detuvo a cuatro ciudadanos chinos en la comuna de Lautaro, región de La Araucanía, en el marco de un procedimiento por lotería ilegal, casa de juegos y préstamos prendarios.

    El operativo fue realizado por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Lautaro, en coordinación con la Fiscalía Local, tras una orden de investigar que daba cuenta del funcionamiento ilegal de locales tipo salones de juego y apuestas, los cuales operaban sin permisos ni patentes municipales.

    De acuerdo con los antecedentes policiales, las diligencias incluyeron consultas a la Superintendencia de Casinos, al municipio local, además de labores de análisis criminal e inteligencia policial, lo que permitió establecer que los recintos no cumplían con la normativa vigente.

    PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro

    Con estos antecedentes, detectives de la PDI Lautaro, junto a personal de Seguridad Pública Municipal y del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Temuco, concurrieron a dos locales ubicados en calle Bernardo O’Higgins, donde se verificó la existencia de 205 máquinas tipo casino funcionando de manera ilegal.

    En el lugar fueron detenidos cuatro ciudadanos de nacionalidad china, dos de los cuales mantenían situación migratoria irregular, tras haber ingresado al país por pasos no habilitados. Estos últimos, además, fueron denunciados ante la autoridad administrativa correspondiente por su condición migratoria.

    Durante el procedimiento, la PDI incautó las 205 máquinas de juego, avaluadas en 125 millones de pesos, además de 10 millones de pesos en dinero en efectivo.

    Al respecto, el subprefecto Claudio González, jefe subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de Lautaro, precisó que el procedimiento se desarrolló el 12 de diciembre, en cumplimiento de una orden de investigar de la Fiscalía Local.

    “Se realizaron dos entradas y registros a locales de máquinas de juego tipo casino que se encontraban funcionando sin ningún tipo de autorización o permiso municipal”, señaló.

    Los cuatro detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Lautaro para su respectiva audiencia de control de detención.

    PDI incauta 205 máquinas de juego y detiene a cuatro ciudadanos chinos en Lautaro
    Más sobre:LautaroCiudadanos ExtranjerosMigrantesChinaJuegos de AzarLoteríaCasinosDelitosPDIPolicía de Investigaciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Ley de Seguridad Municipal: Leitao proyecta que reglamento debería estar listo dentro de seis meses

    Con 35 nuevas cámaras corporales para inspectores municipales: La Reina lanza plan preventivo para Navidad y verano 2026

    Desarrollan diligencias en sector de Punta Angamos, en Mejillones, para dar con paradero de turista turco desaparecido

    Investigan por accidente fatal en mina El Bronce en Petorca

    Operación Diesel: Detienen a banda dedicada al robo de combustible en Renaico

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    3.
    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    4.
    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    Peñalolén: el golpe del Socialismo Democrático al Presupuesto 2026 del alcalde Concha (FA) tras auditoría a Leitao

    5.
    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Saturday Night’s Main Event: cuándo y dónde ver la última pelea de John Cena en la WWE

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    Se registra temblor en la zona norte del país: se sintió en las regiones de Tarapacá y Antofagasta

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Osasuna en TV y streaming

    Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad
    Chile

    Formalizan al core de Los Ríos Mario Schmeisser tras ser detenido luego de chocar en estado de ebriedad

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Ley de Seguridad Municipal: Leitao proyecta que reglamento debería estar listo dentro de seis meses

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025
    Negocios

    La transformación digital salta como prioridad para directorios de empresas en 2025

    El Grupo K, dueño de tiendas MK, espera un repunte inmobiliario a partir de 2026

    El plan laboral de Kast incluye un nuevo sistema de indemnización, revisar la Ley Karin y cambios a la DT

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky
    Tendencias

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario
    El Deportivo

    El dardo de un exgoleador de Colo Colo contra Blanco y Negro tras el deslucido centenario

    Una semana después del sorteo: la FIFA publica los cinco partidos con mayor demanda para el Mundial 2026

    Caos y disturbios: la visita de Lionel Messi a la India termina con incidentes tras invasión y destrucción del estadio

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction
    Cultura y entretención

    Fallece a los 60 años actor Peter Greene conocido por su papel en la película Pulp Fiction

    Reseña de libros: de Pablo Maurette a María Asunción Requena

    Daniel Saldaña París: “La izquierda de los 70 y la masculinidad sólo ornamentalmente difería de la derecha”

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno
    Mundo

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Enviado de EE.UU. se reunirá en Berlín con Zelenski y líderes europeos por plan de paz

    Rusia bombardea centrales ucranianas con misiles hipersónicos en represalia por ataques a civiles

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas